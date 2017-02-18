ابوتريكة يطالب انريكي بالرحيل وينصح برشلونة: “اتعلموا من ريال مدريد”..

وجه محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر نقداً لاذعاً للمدرب لويس إنريكي ملمحاً بأنه السبب في مشاكل برشلونة خلال الموسم الحالي.

أبو تريكة المحلل التلفزيوني في قنوات بي إن سبورت في الوقت الحالي طالب إنريكي بالرحيل عن برشلونة نهاية الموسم الحالي، كما وضح بأن عملية اختيار المدرب ستكون أكثر حذراً في الناديخلال الفترة المقبلة.

وقال أبو تريكة أثناء تعليقه على أخطاء برشلونة ضد باريس سان جيرمان: “الشيء الذي سيستفيده برشلونة مما حصل بأن عملية اختيار المدرب ستكون أكثر دقة في نهاية الموسم، النادي سيتعلم منأخطائه، وإنريكي يجب أن يرحل لأن هناك شرخ يفصله عن اللاعبين ووسائل الإعلام والجماهير في الوقت الحالي“.

ولم تتوقف انتقادات أبو تريكة عند هذا الحد، بل طالب الإدارة بالتعلم من الغريم ريال مدريد “دكة بدلاء برشلونة أيضاً ليست بالمستوى المطلوب، لو قارناها على سبيل المثال بدكة بدلاء ريال مدريد التيتعتبر أكثر قوة وحدة“.