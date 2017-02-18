النجمة يكتسح التضامن ويتسلم كأس بطولة لبنان للشباب..

توج فريق النجمة رسمياً بطلاً للبنان لكرة القدم لفئة الشباب وبالعلامة الكاملة، بعد فوزه الساحق على التضامن الصوري (8-1) بالمباراة التي اجريت السبت بملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في المنارة.

وعقب المباراة سلم رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم حيدر كأس البطولة الى فريق النجمة المتوج باللقب بجدارة.

وسجل للنجمة لاعبه خليل بدر ثلاثية “هاتريك” وثنائية لكل من مهدي الزين ومحمد موسى، وهدف وحيد ليوسف الحاج.

من جهة ثانية، باشر نادي الوحدات الأردني تحضيراته لاستقبال فريق النجمة اللبناني في عمان، وذلك لخوض فريقه المباراة الأولى في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي المقررة يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة السادسة مساء على ستاد الملك عبد الله الثاني بمنطقة القويسمة.

وتغادر بعثة النجمة بيروت عبر مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري عند السادسة صباح الاحد متوجهة الى العاصمة الاردنية عمان.

وتضم البعثة التي يرأسها عضو الهيئة الإدارية سامي الوزان 31 شخصاً بين إداري ولاعب، وتضم: سامي الوزان رئيساً، وأسعد سبليني إدارياً، ومحمد إدلبي مديراً للنادي، وحسن التنير منسقاً إعلامياً، وجمال الحاج مديراً فنياً، وبلال فليفل مدرباً، ومحمد ابراهيم مساعداً للمدرب، وزياد الصمد مدربا للحراس، وبهيج قبيسي مديراً للفريق، ومازن الأحمدية معالجاً، ورأفت الكشلي مسؤولاً للتجهيزات.

واختار المدير الفني للنجمة جمال الحاج 20 لاعباً كالآتي: لحراسة المرمى: أحمد التكتوك وربيع الكاخي. للدفاع: بلال شيخ النجارين وقاسم الزين وعلي همدر وماهر صبرا ومحمد حمود ومصطفى كساب وبيتر بلانيتش. للوسط: حسن العنان وحمزة سلامي ونادر مطر ويوسف الحاج وعبد الرزاق الحسين. للهجوم: أكرم مغربي ومازن جمال ونيكولاس كوفي وحسن واسوا وخالد تكه جي وحسن المحمد.