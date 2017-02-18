كيف أنقذ ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ؟..

انقذ البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب من هزيمته الاولى امام مضيفه هرتا برلين منذ 2001، وذلك بادراكه التعادل 1-1 في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائعالسبت في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الالماني.

وتأخر هرتا برلين في الدقيقة 21 بهدف للبوسني وداد ايبيسيفيتش بعدما وصلته الكرة من مارفن بلاتنهارت اثر ركلة حرة، مسجلا الهدف الاول لهرتا في مرمى بايرن منذ 25 اذار 2014 (1-3 قبل انيخسر بعدها المباريات الخمس التالية دون ان يسجل)، وضغط الفريق البافاري حتى الوقت بدل الضائع قبل ان تهتز شباكه اثر تسديدة من روبن صدها احد المدافعين على خط المرمى الان الكرة سقطتامام مهاجم بوروسيا دورتموند السابق فتابعها في الشباك (6+900).

واستعاد بوروسيا دروتموند توازنه بفوزه على ضيفه فولفسبورغ بثلاثة اهداف سجلها الهولندي جيفري بروما (20 خطأ في مرمى فريقه) والبولندي لوكاس بيشيك (48) والفرنسي عثمان دمبيلي (59)، ليرفع رصيده الى 37 نقطة وصعد من المركز الرابع الى الثالث على حساب اينتراخت فرانكفورت الذي مني بهزيمته الثانية على التوالي وجاءت على يد ضيفه انغولشتات بهدفين سجلهما الفرنسيرومان بريجوري (26) وباسكال غروس (69 من ركلة جزاء).

ولعب الفريقان بعشرة لاعبين بعد طرد الارجنتيني دافيد ابراهام (34) من اينتراخت فرانكفورت الذي اضاع له الياباني ماكوتو هاسيبي ركلة جزاء(54)، والاسترالي ماثيو ليكي (81) من انغولشتاتالذي يحقق فوزه الخامس هذا الموسم الا انه ما زال في المركز السابع عشر قبل الاخير.

كما استفاد هوفنهايم من الخسارة الخامسة لاينتراخت فرانكفورت ليصعد الى المركز الرابع بفارق الاهداف خلف دورتموند بعد فوزه على ضيفه دارمشتات بهدفين سجلهما الكرواتي اندري كراماريتش(64 و3+90 من ركلة جزاء).

وحقق فيردر بريمن المهدد بالهبوط فوزا مصيريا على مضيفه ماينتس بهدفين سجلهما سيرج غانبري (16) والدنماركي توماس ديلاني (23).