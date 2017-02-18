لرياضي يهزم هومنتمن في دبي وهوبس يسقط ميروبا محلياً..

هزم فريق النادي الرياضي بطل لبنان مواطنه هومنتمن في قمة مبكرة من دورة دبي الدولية لكرة السلة بنتيجة 75-89 وبفارق 14 نقطة السبت.

وجاءت نتائج الارباع على الشكل التالي: الاول :18-22، الثاني: 34 -40، الثالث :70-50، والرابع: 89-75.

في الربع الاول تناقل الفريقان السيطرة والسلات وفي الربع الثاني لم يتغير شيء الا ان هومنتمن تقدم بفارق 6 نقاط في نهاية النصف الاول وبنتيجة 40-34، وفي الربع الثالث انتفض لاعبو الرياضيوسرعان ما صنعوا الفارق المريح لتصبح الامور اسهل عليهم في الربع الاخير وسط اداء مترنح من لاعبي هومنتمن لينتهي اللقاء بنتيجة 89- 75 لصالح ابناء المدرب فران.

وفِي بطولة تمكن فريق هوبس من تحقيق فوزه الثاني المتتالي ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة بنتيجة 86- 72 وبفارق 14 نقطة امام مضيفه الاتحاد ميروبا على ارض ملعب فؤاد شهاب فيجونية.