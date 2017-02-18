ماذا قال غوارديولا عن عودته لبرشلونة ولماذا رفض ميسي؟..

نفى المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي أنه سيعود في يوماً ما إلى تدريب نادي برشلونة في المستقبل مرة أخرى.

وتابع بيب في تصريحات تنقلها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية: تلك المرحلة قد أنتهت.

ودرب غوارديولا ناديه الإسباني في الفترة من 2008 وحتى 2012 وحقق معه العديد من النجاحات الكروية المميزة وفي مقدمتها دوري الأبطال الأوروبي لمرتين عامي 2009 و 2011.

ورحل المدرب عن الكامب نو واتجه في عام 2013 إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني قبل أن يتركه العام الماضي ويتواجد في مانشستر سيتي الإنكليزي.

وعن إمكانية التعاقد مع ليونيل ميسي في حالة عدم تجديد عقده مع برشلونة قال غوارديولا “قلتها مراراً وسأعيدها ، رغبتي هي أن ينهي ميسي مسيرته الكروية مع برشلونة هذا ما أتمنى من أجله” .