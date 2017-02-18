ماذا ينتظر اللبنانيين في الامارات؟!

ينتظر الفرق اللبنانية الثلاثة المشاركة في منافسات دورة دبي الدولية الـ 28 لكرة السلة المقامة حالياً في صالة النادي الأهلي، يوماً ماراثونياً، حيث ينطلق عند الثالثة عصراً بلقاء هومنتمن مع فريق الجاليات الأميركية بالامارات، ويتابع عند الخامسة غروباً بمواجهة قوية بين الرياضي بطل لبنان وسلا المغربي، على ان يختتمه الحكمة عند السابعة مساء بلقاء مايتي سبورت الفليبيني.

ويسعى النادي الرياضي لتحقيق فوزه الثاني بالدورة، عقِب اسقاطه منافسين قويين هما المنتخب المصري ومواطنه هومنتمن توالياً، في وقت سيسعى هومنتمن لتعويض خسارته امام الرياضي وتبدو مهمته سهلة لتواضع منافسه، وهو الذي أسقطه الحكمة دون عناء الجمعة، والأخير سيكون متاحاً أمامه تحقيق فوزه الثاني.

وبالعودة لفوز الرياضي على هومنتمن متصدر الدوري المحلي، فهو جاء بنتيجة (89-75) أمام جمهور كبير، وقدم الفريقان أداءً قوياً ومثيراً بحيث تقاسما السيطرة على مجريات المباراة، إذ تقدمهومنتمن (22-20) في نهاية الربع الأول و (40-34) مع إنتهاء النصف الأول، قبل أن يعود الرياضي من بعيد ويفرض هيمنته على أجواء المواجهة بشكل محكم ولاسيما في الربع الثالث الذي أنهاهبفارق 20 نقطة (70-50)، وتابع إحكام قبضته على الصدارة في الربع الأخير مانعاً خصمه من الإقتراب منه وحاسماً اللقاء لمصلحته بسهولة بفارق 14 نقطة.

وفيما برز جان عبد النور بشكل لافت ولاسيما من الناحية الدفاعية مانعاً هومنتمن من تسجيل سلات عدة حاسمة، كان أفضل مسجل لجهة الرياضي الصربي برانكو برصيد 17 نقطة، وأضاف زميلهاسماعيل احمد 16 نقطة، وامينو 15 نقطة وكين براون 11 نقطة، فيما كان دواين جاكسون أفضل مسجل في هومنتمن برصيد 15 نقطة، بينما اكتفى مايك تايلور بإحراز 7 نقاط فقط.