ما علاقة ايران بمنع ترامب نجم مانشستر يونايتد السابق من دخول الولايات المتحدة؟..

كشفت تقارير صحفية بريطانية السبت أن نجم مانشستر يونايتد السابق دوايت يورك يمكن أن يضاف إلى قائمة الأشخاص الممنوعين من دخول الولايات المتحدة بناء على طلب من الرئيس دونالد ترامب.

وكان من المقرر أن يسافر لاعب مانشستر يونايتد السابق من العاصمة القطرية الدوحة إلى مدينة ميامي ، إلا أن دخوله إلى الولايات المتحدة خضع للعديد من القيود بسبب ختم إيراني على جواز السفر.

وأشارت هذه التقارير أن دوايت يورك منع من دخول الولايات المتحدة بسبب الختم الإيراني على جواز سفره ، وذلك بعد مشاركته في مباراة نجوم العالم الخيرية ضد فريق نجوم إيران في عام 2015.

وقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كانون الثاني الماضي بالتوقيع على قرار يقضي يمنع دخول المسافرين من العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن إلى الولايات المتحدة.

وقال دوايت يورك :”لم أستطع أن أصدق ما كان يحدث ، ذهبت إلى أمريكا في العديد من المرات وأنا أحب هذا البلد ، ومع ذلك شعرت وكأنني مجرم ، كل ذلك حدث لأنني ذهبت إلى إيران فقط“.

وتابع بقوله : “اشتريت تذكرة وكنت على وشك الصعود على متن الطائرة ، ولكني عندما وصلت أوقفني اثنين من المسؤولين وقالوا لي أن هناك كان مشكلة بسبب الختم الإيراني في جواز سفري