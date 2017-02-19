الرياضي لا يقهر في دبي وفوز اول لهوننتمن وسقوط دراماتيكي للشانفيل امام المتحد محلياً..

تابع فريق النادي الرياضي بطل لبنان انتصاراته المدوية بدورة دبي الدولية لكرة السلة الـ28، وتمكن الاحد من تخطي منافسه من تخطي منافسه فريق سلا المغربي بنتيجة 107-69 وبفارق 38 نقطة.

وجاءت نتائج الارباع على الشكل التالي، الاول :27-24، الثاني : 55 -44، الثالث :81-53 والرابع :107-69 .

وهو الفوز الثالث توالياً للرياضي، علماً انه سيلتقي غريمه التقليدي الحكمة باليوم الرابع الاثنين عند الخامسة غروباً.

في الربع الاول بسط الرياضي السيطرة واحكم قبضته على اللقاء و في الربع الثاني لم يتغير شيء الا ان الفريق اللبناني وسع الفارق ليتقدم بفارق 11 نقطة في نهاية النصف الاول و بنتيجة 55-44 .

وفي الربع الثالث ،انتفض لاعبو الرياضي وسرعان ما صنعوا الفارق المريح لتصبح الامور اسهل عليهم في الربع الاخير وسط اداء مترنح من لاعبي الهومنتمن حيث اشرك مدرب الرياضي كافةعناصر القلعة الصفراء لينتهي اللقاء بنتيجة 107- 69 وبفارق 38 نقطة لمصلحة ابناء المدرب فران .

وحقق فريق هومنتمن فوزه الأول ضمن الدورة على حساب فريق الجاليات الأميركية في الإمارات “Ball Above All” بنتيجة (88-80) في صالة النادي الأهلي الإماراتي، وجاءت الأرباع (26-17)(43-34)(68-59).

ويخوض هومنتمن مباراته الثالثة في الدورة عند السابعة من مساء الإثنين ضد فريق سلا المغربي.

محلياً، وفِي إطار بطولة لبنان، تمكن فريق المتحد من تحقيق فوز مستحق ودراماتيكي ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة على حساب ضيفه السانفيل بنتيجة 91- 90 وبفارق نقطة واحدة في المباراةالتي اقيمت على ارض مجمع الصفدي في طرابلس.

و جاءت نتائج الارباع على الشكل التالي، الاول 23 – 22، الثاني51 – 46، الثالث 68-64 والرابع 91- 90.

بدأ اصحاب الارض المباراة بتركيز عال رغم اقتراب الضيوف منهم وصنعوا الفارق الطفيف في الربع الثاني ليتقدموا بفارق 5 نقاط وبنتيجة 46- 51 في نهاية الشوط الاول .

و في الربع الثالث, اكمل لاعبو المتحد سيطرتهم النسبية ليبقى الفارق الطفبف لكن في الربع الاخير اشتعل اللقاء حيث تناقل الفريقان التسجيل لتشتعل الدقائق الاخيرة الا أن اخفق لاعب الشانفيل مازنمنيمنة في تسجيل الرميات الحرة لينتهي اللقاء بنتيجة 91- 90 وبفارق نقطة.