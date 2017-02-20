النجماويون يتحدون الوحدات ويؤكدون عدم خوفهم من الجمهور الأردني..

اكد عضو الجهاز الفني لفريق النجمة اللبناني المدرب بلال فليفل، ان فريقه جاهز لتقديم عرض يليق بتاريخ الفريق وبالكرة اللبنانية، وان افراد الفريق لا يهابون جمهور نادي الوحدات وسيبذل أبناء النادي كل ما عندهم للخروج باداء ونتيجة مرضية.

جاء ذلك عشية لقاء بطل كأس لبنان مع نظيره الوحدات الأردني بانطلاق دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والمقررة عند السادسة مساء الثلاثاء في عمان.

بدوره أيد قائد فريق النجمة بلال شيْخ النجارين كلام فليفل، مضيفاً ان معنوياته وزملائه في احلى حالاتها بعد صعودهم لمركز الوصافة في الدوري المحلي.

من جهته اشار المدير الفني للوحدات المدرب العراقي عدنان حمد فشدد ان طموح فريقه في هذه المسابقة هو اللقب، وان فريقه سيسعى للخروج فائزا على النجمة لحسم قمة المجموعة مبكرا.

وعن كثرة المباريات التي يخوضها فريقه وكثرة اﻹصابات في صفوف لاعبيه، اكد انه يعرف كيف يتعامل في مثل هذه الظروف.