بالصور: كتيبة الرياضي تواصل صولاتها في دبي والحكمة ضحيتها الجديدة..

شهد اليوم الرابع من بطولة دبي الدولية لكرة السلة الـ28، تحقيق فريق النادي الرياضي (بطل لبنان)، فوزه الرابع على التوالي، وجاء على حساب غريمه التقليدي فريق الحكمة بنتيجة 85-74 وبفارق 11 نقطة.

وجاءت نتائج الارباع على الشكل التالي، الاول :18-12، الثاني : 36 -32، الثالث :62-55، والرابع :85-74 .

ففي الربع الاول بسط الرياضي السيطرة واحكم قبضته على اللقاء، وفي الربع الثاني عاد الحكمة وقلص الفارق الفريق اللبناني لينتهي النصف الاول بفارق 4 نقاط و بنتيجة 36-32 بغياب نجم الحكمة الاول الاميركي تيريل ستوغلين ولاعب ارتكاز الرياضي امينو الذي فضل المدربان اراحتهما.

وفي الربع الثالث ، انتفض لاعبو الحكمة وقلصوا الفارق لكن سرعان ما عاد لاعبو الرياضي وصنعوا الفارق الطفيف، وفي الربع الاخير، أكمل لاعبو الرياضي سيطرتهم ليرتفع الفارق الى 10 نقاط قبل أن ينتهي اللقاء بنتيجة 85- 74 وبفارق 11 نقطة لمصلحة ابناء المدرب فران.