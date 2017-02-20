كيف علق مدرب وصانع ألعاب الصفاء على التعادل الآسيوي؟..

اكد مدرب فريق الصفاء اللبناني، اميل رستم، إنه راض عن أداء لاعبيه في مباراتهم مع القوة الجوية العراقي، الإثنين (انتهت بالتعادل السلبي)، وخصوصًا بعد النتائج المتواضعة في الدوري اللبناني مؤخرًا.

وأكد رستم في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أنه يأمل أن تشكل مواجهة القوة الجوية عودة لفريقه إلى مستواه المعهود، ولاسيما أنها جمعته مع فريق قوي ومعروف على الساحة الآسيوية.

وقال رستم إن التحكيم في المباراة كان عادلا وجيدً، مضيفًا أن الصفاء يسعى للذهاب بعيدا في مشوار المنافسة وهذا حق مشروع لأي فريق من الفرق الأربعة في المجموعة.

ومن جانبه، قال صانع ألعاب الصفاء، أحمد جلول، إن فريقه قدم عرضًا جيدًا أمام منافس يفوقه بالإمكانات الفنية والمادية.

وأضاف جلول، أن فريقه كان يطمح إلى الخروج فائزًا بنقاط المباراة كاملة، وذلك إرضاءً لجماهير الصفاء بعد النتائج الأخيرة في الدوري، ولكن الحظ لم يحالفه، مؤكدًا أن الفريق سيسعى إلى تعويض النقطتين في المباريات المقبلة.