لماذا رفض وستبروك مصالحة دورانت بمباراة “كل النجوم”؟..

استعرض نجوم المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، وواصلوا هيمنتهم على حساب نظرائهم في المنطقة الشرقية بالفوز عليهم 192-182 في مباراة “كل النجوم” الـ66 التي شهدت تحقيق عدد من الارقام القياسية في نيو اورليانز.

وهي المرة السادسة التي يفوز فيها نجوم المنطقة الغربية على لاعبي الشرقية في المباريات السبع الاخيرة. والفوز هو السابع والعشرون لنجوم الغربية مقابل 38 انتصارا لنجوم الشرقية الذين دانت لهم السيطرة بشكل شبه مطلق في الفترة الاولى من عمر المسابقة.

وتفوق لاعبو المنطقة الشرقية في الربع الاول (53-48)، لكن الحسم كان للغربية في الربعين الثاني (49-39) والاخير (48-34)، تخللهما تعادل الطرفين في الثالث 47-47.

واختير نجم نيو اورليانز بيليكانز انطوني ديفيس افضل لاعب بعدما سجل بمفرده 52 نقطة وحطم الرقم القياسي السابق المسجل باسم ويلت تشامبرلاين في مباراة العام 1962.

وسجل ديفيس 26 سلة من داخل القوس (نقطتان) من اصل 39 محاولة، كاسرا الرقم القياسي السابق المسجل باسم لاعب لوس انجليس كليبرز بلايك غريفين في 2014 (19 سلة).

وعلق ديفيس على اختياره كأفضل لاعب بالقول “لقد صدمت فعلا. انا سعيد جدا لاني استطعت احراز هذا اللقب على ملعب فريقي وامام جمهوري. لقد كانت مباراة رائعة حقا”.

وبلغ مجموع النقاط المسجلة من الفريقين 374 لاول مرة منذ اعتماد اقامة المباراة السنوية بين نجوم المنطقتين في 1951، فتحطم الرقم القياسي للعام الثاني على التوالي بعدما شهدت مباراة العام الماضي تسجيل 369 نقطة وفازت فيها المنطقة الغربية ايضا 196-173.

ويتفرع عن هذا الرقم اثنان آخران، الاول هو مجموع ما سجل في الربع الاول (101)، والثاني مجموع ما سجل في الشوط الاول وهو 189 نقطة، مقابل 187 العام الماضي عندما تقدمت المنطقة الغربية 104-83.

وواصل افضل مسجل حتى الان في موسم 2016-2017، صانع العاب اوكلاهوما سيتي ثاندر راسل وستبروك تألقه وسجل 41 نقطة، فيما أصبح كيفن دورانت جناح غولدن ستايت ووريرز بطل 2015 ووصيف 2016، رابع لاعب في تاريخ مباراة كل النجوم يحقق ثلاثية مزدوجة، بعدما سجل 21 نقطة، ونجح في 10 متابعات و10 تمريرات حاسمة.

– غياب الدفاع –

في المقابل، لم تعكس المباراة حقيقة ما كان متوقعا لها بمشاركة عدد من اللاعبين الكبار مثل ليبرون جيمس، نجم كليفلاند كافالييرز حامل لقب الموسم الماضي، وستيفن كوري (غولدن ستايت) وجيمس هاردن (هيوستن روكتس).

ومال اللاعبون بمعظمهم الى الهجوم على حساب الدفاع الذي غاب معظم فترات اللقاء، وتحولت المباراة الى استعراضية بامتياز.

وعلق مدرب غولدن ستايت ستيف كير الذي اشرف على نجوم المنطقة الغربية، على هذا الامر بالاشارة الى وجوب ادخال رهان ما على المباريات المستقبلية لتستعيد بعضا من طابعها التنافسي.

وقال “في الماضي، كان المستوى يرتفع بشكل لافت في الربع الاخير، وهذا ما كنت انتظره، لكن ذلك لم يحصل هذا المساء (امس). كنت ارغب بان يكون التنافس اكبر واشد”.

وشهد اللقاء ايضا لمحات اثارت حماس المتفرجين، اولها بعد 6 دقائق من انطلاق المباراة عندما مرر كيفن دورانت كرة حاسمة الى زميله السابق في اوكلاهوما راسل وستبروك الذي تابعها بكرة ساحقة “دانك” مباشرة في السلة، علما ان العلاقة بينهما مقطوعة منذ انتقال دورانت الى غولدن ستايت.

وهنأ اللاعبان بعضهما على مقعد الاحتياطيين خلال الوقت المستقطع، لكنهما لم يتواجدا في الملعب سويا اكثر من 82 ثانية.

وبعد المباراة، استبعد وستبروك اي فكرة للمصالحة مع دورانت، وقلل من شأن ما حصل بينهما قائلا “مرر لي كرة، هذا كل ما حصل وليس اكثر. هذا الامر يحصل عادة في كرة السلة”.

وشهدت عطلة نهاية الاسبوع كذلك اقامة المبارزة بين النجوم في مهارات الكرات الساحقة “دانك” السبت. الا ان هذه المنافسة التي غالبا ما تكون مرتقبة، شهدت غياب العديد من الاسماء البارزة، وتفوق فيها لاعب انديانا بيسرز المغمور غلين روبنسون.