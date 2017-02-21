الرياضي يحلق بسماء دبي بانتزاعه فوزه الخامس توالياً..

حلق فريق النادي الرياضي بطل لبنان بصدارة دورة دبي الدولية لكرة السلة بتحقيقه فوزه الخامس توالياً الثلاثاء وجاء على حساب فريق الجاليات الأميركية Ball Above All، بنتيجة 95-92.

وينتظر الرياضي الذي يواجه مايتي الفيليبيني الأربعاء بختام مبارياته بالدور الاول، وبعدما ضمن الصدارة، الفريق الذي سيحتل المركز الرابع.

واستغل مدرب الرياضي احمد فران المباراة لإشراك معظم لاعبيه من اساسيين واحتياطيين، نجم المباراة كان أمير سعود بتسجيله 42 نقطة بينما أضاف النيجيري الادي امينو 16 ووائل عرقجي 14، وسجلمن الفريق الاميركي غبيدون ترافز 21 نقطة.