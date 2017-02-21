العهد يفلت من جحيم التضامن ودربي النجمة والأنصار الى صور!..

نتزع فريق العهد نقطة ثمينة من عرين مضيفه التضامن بعد تعادلهما 1-1 على ملعب صور البلدي في مباراة مؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من الدوري اللبناني لكرة القدم.

وأرتفع رصيد العهد 37 نقطة في الصدارة لكنه لم يعد بعيداً عن ملاحقه النجمة بفارق 6 نقاط، مما سيشعل معركة اللقب خلال الأسابيع الخمسة المتبقية من عمر الدوري، فيما أصبح رصيد التضامن 21 نقطة في المركز الثامن.

التضامن تقدم عبر قائده رضا عنتر في الدقيقة 27 بكرة رأسية مميزة إثر عرضية من وسيم عبد الهادي، وسط احتفالات جمهور غفير كان يواكبه بشكل مُلفت.

وادرك العهد التعادل بواسطة السنغالي داوودا ديوب إثر متابعته كرة أخطأ الحارس هادي خليل في تقديرها بعد ركلة حرة نفذها نور منصور في الدقيقة 75.

هذا وحدد الإتحاد اللبناني لكرة القدم مكان إقامة مباراة الدربي بين النجمة والأنصار ضمن الأسبوع الثامن عشر، وقرر بشكل رسمي إقامتها عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الأحد 26 شباط الحالي على ملعب صور البلدي بسبب تعذر إقامتها على ملعبي المدينة الرياضية وصيدا البلدي.

وغرّم الإتحاد ناديي النجمة والأنصار مبلغ 500 أف ليرة، ونادي السلام زغرتا مبلغ مليون ليرة، بسبب الأحداث التي رافقت مباريات فرقهم في الأسبوع السابع عشر من الدوري.

وأوقف الإتحاد ألكسي خزاقة من الإخاء الأهلي عاليه وإدمون شحادة من السلام زغرتا، وروني عازار من طرابلس، وجاد نور الدين من شباب الساحل، ومحمود كجك وديوغو دي أندراديه من الراسينغ، مباراة واحدة لحصولهم على الإنذار الثالث المتراكم.

فيما أوقف قائد الصفاء علي السعدي مباراتين سنداً للمادة 2__4 من نظام العقوبات.