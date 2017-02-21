الوحدات يتقدم على النجمة بهدف يتيم ذهاباً..

استهل الوحدات الأردني مشوار المنافسة بتحقيق الفوز على ضيفه النجمة اللبناني 1-0 الثلاثاء على ستاد الملك عبدالله الثاني في عمان، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لمنطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي 2017.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 62 عندما خطف الوحدات هدف الفوز الثمين عن طريق لاعب الوسط منذر أبو عمارة.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة الثلاثاء أيضاً فوز سحم العماني على ضيفه المحرق البحريني 3-2 على ستاد السيب في مسقط.

وتصدر سحم ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام الوحدات، في حين بقي رصيد المحرق والنجمة خالياً من النقاط.

وسيطر الوحدات في معظم مراحل المباراة وسنحت للاعبيه العديد من فرص التسجيل، ولكنهم لم ينجحوا في طرق الشباك في أكثر من مناسبة.

وسجل منذر أبو عمارة هدف الوحدات الوحيد في المباراة عند الدقيقة 62 عبر تسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء ذهبت على يمين الحارس أحمد تكتوك.

وكان الوحدات شارك في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا هذا العام ولكنه خسر أمام الوحدة الإماراتي، وهو شارك في البطولة 9 مرات من قبل.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم 7 آذار/مارس المقبل، حيث يلتقي المحرق مع الوحدات على ستاد البحرين الوطني في المنامة، والنجمة مع سحم على الملعب البلدي في صيدا.

ويتأهل إلى الدور قبل النهائي لمنطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني.