شاهدوا ميسي تحت سفح الهرم..

وصل الأرجنتيني ليونيل ميسي ، نجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم ، إلى منطقة الأهرامات السياحية مساء الثلاثاء للقيام بزيارة سريعة وسط حراسة مشددة.

وفرضت الجهات الأمنية إجراءات مشددة على منطقة الأهرامات منذ الصباح الباكر وحتى زيارة ميسي إلى المنطقة.

ويرافق ميسي في زيارته الدكتور زاهي حواس، وزيرالآثار الأسبق، والخبير في مجال السياحة للتعريف بمنطقة الأهرامات.

على صعيد آخر ، أعلنت الشركة المنظمة للزيارة حضور العديد من النجوم في الفن والرياضة مثل الفنانة يسرا وغادة عادل وحازم إمام وأحمد فتحي، الاحتفالية الخاصة بحملة (عالم خال من فيروس سي) والتي يحرضها نجم برشلونة ليونيل ميسي.