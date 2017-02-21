فوزان مجنونان لسيتي وأتليتكو أوروبياً وريال يواجه فالنسيا محلياً..

قلب مانشستر سيتي الإنكليزي تأخره وخرج فائزا من موقعته المشتعلة أمام ضيفه موناكو الفرنسي 5-3 الثلاثاء على ملعب “الاتحاد” في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم مانشستر سيتي أولا عبر رحيم سترلينغ الذي استغل تمريرة عرضية من الناحية اليسرى للألماني ليروي ساني في الدقيقة 26، لكن موناكو أنهى الشوط الاول متقدما بفضل هدفين من الكولومبي راداميل فالكاو (26)، والأخير أهدر في الدقيقة 50 ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.

وأنعش المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو آمال فريقه بهدف التعادل بعدما فشل حارس موناكو، الكرواتي دانييل سوباسيتش في السيطرة على كرته الضعيفة، بيد أن فالكاو كفر عن خطئه بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 61 بعدما سدد كرة ساقطة من فوق الحارس ويلي كاباييرو، ومن متابعة جميلة ركلة ركنية، سجل أغويرو هدفه الثاني في المباراة بالدقيقة 71.

ومن متابعة لركلة ركنية أخرى، وضع جون ستونز فريقه سيتي بالمقدمة بهدف في الدقيقة 77، قبل أن يؤكد ساني فوز الفريق الإنكليزي بالهدف الخامس في الدقيقة 82 اثر تمريرة على طبق ذهبي من أغويرو.

بدوره قدم أتلتيكو مدريد الإسباني مباراة ملحمية أمام مضيفه الألماني باير ليفركوزن محققا فوزا كبيرا (4-2).

وأحرز رباعية أتلتيكو مدريد ساؤول نيغويز وأنطوان غريزمان وكيفين غاميرو وفيرناندو توريس في الدقائق 17 و25 و59 و86، بينما سجل كريم بلعربي وستيفان سافيتش مدافع أتلتيكو بالخطأ في مرماه بالدقيقتين 48 و68.

ويبحث يوفنتوس عن تأكيد تفوقه على مضيفه بورتو، وتعويض ما فاته الموسم المنصرم، وذلك عندما يواجهه الاربعاء على ملعب “دراغاو” في ذهاب الدور ثمن النهائي من المسابقة.

وعلى ملعب “رامون سانشيس بيسخوان”، سيكون اشبيلية الاسباني، بطل مسابقة الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ” بالمواسم الثلاثة الاخيرة، مرشحا لتعميق جراح ضيفه ليستر سيتي بطل انكلترا، والذي يخوض مغامرته الاولى على الاطلاق في المسابقة.

هذا وأعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق التي ستشارك في مباراة فالنسيا المؤجلة، والمقررة يوم الأربعاء (19:45)، في الدوري الإسباني.

وتشهد القائمة عودة سيرجيو راموس، مدافع الفريق، بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به أمام نابولي الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما يغيب البرتغالي بيبي للإصابة.

كما تشهد القائمة ظهور الثلاثي المرعب كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيمة، وغاريث بيل، معا للمرة الاولى، بعد عودة الجناح الويلزي من الإصابة التي أبعدته طوال الأشهر الماضية.

وكان بيل عاد في المباراة الماضية أمام أوساسونا، وهو أحرز هدفا، إلا أن بنزيمة كان خرج وقتها من القائمة، للحصول على راحة.

وجاءت القائمة التي أعلنها ريال مدريد على النحو التالي: نافاس، وكاسيا، ويانيز، وكارفخال، وراموس، وفاران، وناتشو، ومارسيلو، وكروس، وجيمس رودريغيز، وكاسميرو، وكوفاسيتش، ومودريتش، وإيسكو، وكريستيانو رونالدو، وبنزيمة، وغاريث بيل، ولوكاس فاسكيز، وموراتا.

ويسعى الفريق الملكي للابتعاد بصدارة الدوري الإسباني، حيث يعتلي القمة برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة عن برشلونة، وله مباراتان مؤجلتان بينما يحتل فالنسيا المركز الـ15 برصيد 23 نقطة.

وعشية اللقاء قال مدرب فالنسيا، سالفادور غونزاليز، إنه يأمل أن يكون الخفافيش هو ثاني فريق يستطيع هزيمة الميرينغي هذا الموسم.

وأكد المدرب الملقب باسم “فورو” قائلًا : ” الأهم هو الاقتناع بأننا سننافس ونقدم مباراة جيدة، مع إدراكنا بصعوبة المنافس، وسنرى إذا ما كنا سنستطيع الفوز على ريال وأن نصبح ثاني فريق يفعلها هذا الموسم”، بعد هزيمة ريال 1-2 أمام اشبيلية بالدوري في 15 كانون الثاني/ يناير الماضي”.

وتابع أن “ريال مدريد فريق كبير للغاية، وتصدره للمسابقة، ولديه مباراتان (مؤجلتان)، ليس من قبيل الصدفة. إنها مباراة يرغب الجميع بالمشاركة فيها. اللاعبون يرغبون المشاركة في هذه المباريات، لأنها تعطيك دفعة إضافية”.

وحول خطته للمباراة، أوضح أنه “أمام ريال لايمكنك التراجع للخلف. علينا أن ندافع بالاستحواذ على الكرة، ثم علينا أن نتقدم للأمام. لا يمكننا اللعب بطريقة دفاعية والخروج في مرتدات لأنه ذلك سيكون بداية النهاية وخسارة اللقاء. يجب علينا أن نكون فريقًا شجاعًا وجريئًا”.

كما أشاد بمستوى المنافس، مقللًا من أهمية عودة بيل: “نحن ندرك المستوى الذي يتمتع به لاعبو ريال، وليس فقط وجود بيل أو لا، ولن يغير شيئًا فينا أن ننزع النوم من أعيننا، ريال فريق يتمتع بالسيطرة بشكل كبير على مجريات المباريات، ولديه لاعبون رائعون، ولكن ما يتوجب علينا أن نبذل أقصى ما لدينا وننافس كفريق واحد بنسبة 100٪‏”.