أصداء رياضية.. حشور.. بصراحة..

أصداء رياضية..

{ تركت تصرفات جمهور احد الفرق المشاركة في دورة خارجية، صدى غير إيجابي لدى الدولة المستضيفة، ولكن الأمور سويت حبياً..

{ اكدت مصادر اتحاد السلة، بأنه ملتزم بمعايير نظيره الآسيوي كما الدولي «فيبا» ومتشدد بتطبيقها، بما يتعلق ببطولة آسيا في لبنان..

{ يترقب الوسط الكروي، نتائج الاجتماع الذي كان دعا اليه نادي السلام زغرتا، وغايته تقييم جلسة اتحاد كرة القدم والتي انعقدت الأربعاء..

حشور..

رحب «حشور»، بتشكيل الاتحاد الكروي لجنة للتحقيق بملابسات الأحداث التي شهدتها بطولاته وبمختلف درجاتها مؤخراً، خاصة وانها الطريق المثلى لجلاء الحقيقة، كما ولتبديد هواجس الأندية..

بصراحة..

جاء قرار الاتحاد اللبناني لكرة القدم، بإقامة لقاء ديربي النجمة والأنصار في صور، بغير صالح القمة على الإطلاق، خاصة من الناحية الجماهيرية، علماً بأن الاتحاد اتخذ هذا القرار رغماً عن تطلعاته، نظراً لاستحالة إقامة اللقاء في طرابلس لأسباب وجيهة كما في صيدا، لعدم تكرار احداث الدربي السابق هناك، كما ان المدينة الرياضية خارج الخدمة كما بيروت البلدي لأسباب مجهولة حيث يؤمل الكشف عن أسباب وضع هذا المرفق خارج الخدمة..

وسيم صبرا..