الرياضي ينتظر الحكمة او هومنتمن بالمربع الذهبي لسلة دبي..

ضمنت الفرق اللبنانية الثلاثة الرياضي وهومنتمن والحكمة بلوغ المربع الذهبي من بطولة دبي الدولية لكرة السلة بنسختها ال28 بعدما صبت نتائج الْيَوْمَ قبل الأخير من الدور الاول بصالحها. وبات من المرجح ان يواجه الرياضي بطل لبنان ومتصدر الدور الاول باحد مواطنيه الحكمة او هومنتمن، واللذان يتواجهان يوم الخميس للفوز في معركة المركز الثالث، حيث سيتجنب احدهما عندها مواجهة إعصار “الرياضي”، مفضلاً مواجهة فريق سلا المغربي الذي ضمن بدوره المركز الثاني، حتى في حال خسارته الخميس امام منتخب مصر بعدما ودع الأخير البطولة.

وبالعودة لمنافسات الْيَوْمَ السادس الأربعاء، فاز جمعية سلا المغربي على نظيره الحكمة بنتيجة 102-87، أفضل مسجل في فريق الحكمة كان كالعادة تيريل ستوغلين ب30 نقطة وسجل مايك ايفيبيرا 13 نقطة، اما من جانب الفريق المغربي، فسجل عبد المجيد المديني 29 نقطة وفريمان براندون 22 نقطة.

وفِي المباراة الثانية، تمكن هومنتمن من الفوز على منتخب مصر بنتيجة 98-80، وأفضل مسجل في فريق الهومنتمن كان فادي الخطيب برصيد 28 نقطة وسجل اتر ماجوك 18 ودواين جاكسون 14 نقطة.

وفِي المباراة الثالثة، اكمل فريق النادي الرياضي بطل لبنان مسلسل انتصاراته على كل الفرق المشاركة بالبطولة، حيث ضُم فريق مايتي الفيليبيني للائحة ضحاياه بفوزه عليه بنتيجة 100-95، ليحقق فوزه السادس توالياً.