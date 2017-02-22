تنورين يفوز عربياً..

حقق الشبيبة تنورين فوزه الأول في بطولة الاندية العربية الخامسة والثلاثين في الكرة الطائرة التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة وجاء على حساب فريق المجمع الجزائري بثلاث مجموعات لصفر كالآتي:(34-32)(28-26)(25-17) ضمن مباريات المجموعة الثالثة الاربعاء، قاد المباراة الحكمان الدوليان السعودي امين الطريفي والقطري حسن بزدم.

وكان الفريق اللبناني خسر مباراته الاولى الثلاثاء امام فريق الاهلي(السعودية) بثلاث مجموعات لصفر، وسيلعب تنورين مباراته الثالثة ضد فريق الاهلي البحريني الخميس.

كروية الكتيبة الإيطالية..

افاد الزميل جمال خليل (صور)، ان قائد الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل العقيد آنجلو دي دومينيكو رعى حفل إفتتاح دورة في كرة القدم بمشاركة قريق من جنود حفظ السلام الإيطاليين وفرق لبلدات القليلة، ففي ملعب بلدة الحنية أطلق العقيد دي دومينيكو صافرة إنطلاق الدورة بلقاء مع شباب بلدة المنصوري أسفرت عن فوز الحنية 10-4، وفي لقاء آخر فاز شباب الشعيتية على الفريق الإيطالي بنتيجة 6-1.

بعثة الرماية والصيد..

تشارك بعثة الاتحاد اللبناني للرماية والصيد في كأس العالم التي ستقام في العاصمة الهندية نيودلهي بثلاثة رماة دوليين وهم راي باسيل ونضال الأسمر وميلاد نصر مع المدرب الأوسترالي جون ماكسويل، وستنطلق البطولة في 24 شباط الجاري.

الدراجات ببطولة آسيا..

يغادر مساء الخميس منتخب لبنان للشباب (مواليد 1999-2000) للمشاركة في بطولة آسيا لدراجات الطريق التي تقام في المنامة عاصمة البحرين بين 24شباط الجاري و2آذار المقبل وبمشاركة معظم الدول الأعضاء في الإتحاد الآسيوي للدراجات والبالغ عددها 40 دولة.

ويتشكل الوفد اللبناني من المدير الفني قيصر سلوم و أربعة لاعبين : يان ابراهيم جوناتان بوزان ،المولود في لبنان من والد فرنسي وام لبنانية، وقد عمل الإتحاد اللبناني للدراجات على استخراج جواز سفر لبناني له، غارين ليون عربكيرليان، الذي شارك خلال الصيف الماضي في معسكر تدريبي في برلين- المانيا محققاً نتيجة مذهلة بحلوله في المركز الأول لفئة الشباب في السباق الذي جرى في 13 حزيران بمشاركة 6500 دراج، هوفسيب هاغوب كانلجيان وأسامة صلاح الدين الأحدب.

تتابع بطولة اليد..

تفتتح عند الساعة 17:30 من بعد ظهر الخميس مباريات المرحلة الرابعة من بطولة لبنان في كرة اليد، بلقاء يجمع الجيش اللبناني والجمهور، ويلعب ايضاً الصداقة مع الليسيه ناسيونال عند الساعة 19:30 مساءً، بينما يلتقي الشباب مار الياس حامل اللقب مع المبرة عند الساعة 21:00 مساءً، وتختتم المرحلة عند الساعة 21:00 من مساء الجمعة بلقاء فوج إطفاء بيروت وهوليداي بيتش.

ويتطلع كل من الجيش والصداقة ومار الياس والاطفاء لتحقيق فوزه الرابع على التوالي، يذكر ان جميع المباريات تقام في قاعة حاتم عاشور لنادي الصداقة على طريق المطار.