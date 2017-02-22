رونالدو يتجسس على ميسي!..

زعمت صحيفة «دياريو غول» الإسبانية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، يتلقَّى بشكل مستمر، معلومات بشأن تجديد عقد غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع برشلونة.

وقالت إن مصدرًا مقربًا من ميسي، ينقل لكريستيانو، كواليس المفاوضات، وكذلك كل طلبات ميسي، من أجل تمديد عقده، الذي ينتهي صيف 2018، وأشارت أن رونالدو مهتم للغاية بتجديد عقد ميسي، وأنه علم بطلب الأرجنتيني، الاستغناء عن بعض زملائه بالفريق، وتغيير الجهاز الفني للفريق، من أجل الموافقة على التجديد.

وتابعت: «كما علم أن نجم منتخب الأرجنتين، طلب بتقاضي 50 مليون يورو في الموسم بالعقد الجديد، إضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز مالية، ليكون اللاعب الأعلى أجرًا في العالم».

خليفة اليغري..

كشفت صحيفة «SNAI» الايطالية، عن سعي إدارة يوفنتوس، للتعاقد مع الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد الإسباني، لتولي القيادة الفنية للسيدة العجوز، خلفًا لأليغري.

برشلونة يستعيد ماسكيرانو..

تعافى الأرجنتيني ماسكيرانو، لاعب خط وسط فريق برشلونة، من الإصابة التي تعرض لها مطلع فبراير/شباط الجاري، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن، وبدأ يعود بشكل جيد، حيث أصبح جاهزًا للمشاركة.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن ماسكيرانو لن يخوض مواجهة أتلتيكو مدريد الأحد المقبل، خوفًا من تفاقم الإصابة، على أن يعود للمشاركة أمام سبورتينغ خيخون الأربعاء في الجولة الـ25.

كاسيميرو مراقب..

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد يراقب لاعب خط الوسط كاسيميرو تمهيداً للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وأشارت هذه التقارير أن المدرب جوزيه مورينيو يبحث عن لاعب يتمتع بالقوة والخبرة، وذلك من أجل تشكيل مركز خط وسط قوي إلى جانب النجم الفرنسي بول بوغبا.