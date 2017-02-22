روني.. هل يغريه المال ويتنكر لأمجاده؟..

كذَّب الإيطالي فابيو كانافارو المدير الفني لفريق تيانجين كوانجيان الصيني، الصحف البريطانية التي نفت وجود اتصالات من ناديه بالنجم الإنكليزي واين روني، قائد منتخب انكلترا وفريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، مؤكداً قيامه بذلك.

وأعرب كانافارو أيضًا عن رغبته في ضم الغابوني بير أميريك أوباميانغ، نجم وهداف نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وذكر كانافارو، إن ناديه الصيني بحث إمكانية ضم روني، لكن يبقى أوباميانغ هو الأولوية الأولى للفريق في الفترة المقبلة.

هذا وأفادت تقارير صحفية إنكليزية، بأن روني يرغب حاليًا في الرحيل عن «الشياطين الحمر»، بعد أكثر من 12 عامًا قضاها في قلعة «أولد ترافورد».

وأضافت تقارير إعلامية أن روني، الذي يعاني من أجل المشاركة بشكل أساسي في تشكيلة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، رغم أنه أصبح الهداف التاريخي الجديد للفريق، تلقى عرضًا قيمته 36 مليون استرليني من أجل الانتقال للصين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية، فإن قائد المنتخب الإنكليزي، تلقى عرضًا لا يُقاوم من نادٍ صيني، بموجبه سيحصل اللاعب على راتب أسبوعي قدره مليون جنيه إسترليني، وذلك في الوقت، الذي يُكافح فيه روني لأخذ دقائق في تشكيلة مورينيو.

ورجحت شبكة سكاي سبورت، أن يتأجل الانفصال بين روني والشياطين لفترة الانتقالات الصيفية القادمة، لاعتبارات كثيرة، أهمها حفاظ اللاعب على صورته كأسطورة أمام الجماهير، بعدما تجاوز عدد أهداف بوبي تشارلتون، لذا استبعد هذا المصدر رحيل روني هذا الشهر، رغم صعوبة اتخاذ قرار برفض مليون جنيه إسترليني في الأسبوع!