ريال يفشل بفك شفرة ميستايا وينعش امال برشلونة بالليغا..

فشل ريال مدريد في فك شفرة ملعب ميستايا للموسم الثالث على التوالي، وخسر أمام مضيفه فالنسيا بنتيجة 1-2 في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة 16 لليغا.

الفريق الملكي تلقى خسارته الثانية هذا الموسم، ليبقى رصيده عند 52 نقطة، ويبقى في الصدارة متفوقًا بنقطة وحيدة عن غريمه برشلونة، لتشتعل المنافسة مجددًا، علماً انه لا زالت أمامه مباراة مؤجلة ثانية بمواجهة سيلتا فيغو، بينما رفع فالنسيا رصيده إلى 26 نقطة في المركز 14.

ريال مدريد وجد نفسه متأخرًا بهدفين مبكرين في شباك حارس مرماه الكوستاريكي كيلور نافاس، حيث سجل الثنائية سيموني زازا وفابيو أوريانا في الدقيقتين 4 و9، ليرتبك نجوم ريال مدريد، ومديرهم الفني الفرنسي زين الدين زيدان، قبل أن يعود الملكي للمباراة بهدف للبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 44 بتمريرة من مارسيلو.

هذا وبات رونالدو أكثر لاعب يسجل بالرأس في أخر 25 عاما مع ريال مدريد، حيث وصل كريستيانو إلى الهدف رقم 44 بالرأس متفوقًا على راؤول غونزاليس الذي سجل 43 هدفا فقط.

وسجل كريستيانو رونالدو هدف تقليص الفارق لريال مدريد في شباك فالنسيا في الدقيقة 44 من مجريات الشوط الأول من المباراة، بعد تمريرة مميزة من البرازيلي مارسيلو، وبذلك رفع رصيده إلى 15 هدفًا في الليغا هذا الموسم، في المركز الرابع بلائحة هدافيها.

وبات قائد منتخب البرتغال أكثر مهاجم في الدوريات الأوروبية الكبيرة يسجل بضربات رأس منذ موسم 2-012-2013 برصيد 30 هدفًا، يليه الفرنسي جيرو مهاجم أرسنال الإنكليزي 24 هدفًا، وأرتيز أدوريز قائد أتلتيك بيلباو 23 هدفًا.

أما الظهير الأيسر المميز لريال مدريد مارسيلو فصنع امام فالنسيا الهدف رقم 17 لرونالدو، بينما يعتبر الفرنسي كريم بنزيمة أكثر من صنع الأهداف للنجم البرتغالي برصيد 35 هدفا، يليه أوزيل 27 ثم غاريث بيل 24 وأخيرًا دي ماريا 22 هدفا.