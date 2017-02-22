لن تصدق.. كم سيبلغ راتب روني بالصين أسبوعياً؟!..

ما زالت الشكوك تحوم حول مستقبل قائد مانشستر يونايتد “واين روني”، في ظل تهافت الأندية الصينية عليه، بالتزامن مع خروجه من حسابات مدربه البرتغالي “جوزيه مورينيو”.

واقترن اسم هداف الشياطين الحمر التاريخي بأكثر من نادٍ صيني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة في أوروبا، إلا أن صاحب الـ31 عامًا، رفض السير على خطى، نجوم الملاعب الأوروبية، التي هاجرت إلى أقصى الكرة الأرضية في الأشهر الماضية.

وأُغلق ملف مستقبل روني مع إسدال الستار على فترة قيد اللاعبين الشتوية في أوروبا، لكن على ما يبدو، أن الحكومة الصينية، التي تدعم أندية دوري السوبر، لم ترم المنديل، وستوصل الضغط على الفتى الذهبي، من أجل الحصول على توقيعه، قبل انتهاء الميركاتو الشتوي الصيني آخر فبراير الجاري.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية، فإن قائد المنتخب الإنجليزي، تلقى عرضًا لا يُقاوم من نادٍ صيني –لم يتم ذكر اسمه-، بموجبه سيحصل اللاعب على راتب أسبوعي قدره مليون جنيه إسترليني، وذلك في الوقت، الذي يُكافح فيه روني لأخذ دقائق في تشكيلة مورينيو.

وغاب روني عن آخر مباراتين لزعيم إنجلترا على المستوى المحلي، أمام سانت اتيان في ذهاب دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي، ومباراة الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي ضد بلاكبيرن، غير أنه لم يُسافر مع الفريق إلى فرنسا، لخوض لقاء الإياب، وذلك رغم تعافيه مؤخرًا من إصابته في العضلات.

أما شبكة سكاي سبورت، فرجحت أن يتأجل الانفصال لفترة الانتقالات الصيفية القادمة، لاعتبارات كثيرة، أهمها حفاظ اللاعب على صورته كأسطورة أمام الجماهير، بعدما تجاوز عدد أهداف “بوبي تشارلتون”، لذا استبعد هذا المصدر رحيل روني هذا الشهر، رغم صعوبة اتخاذ قرار برفض مليون إسترليني في الأسبوع!