ما علاقة دونالد ترامب برحيل فينغر عن أرسنال..

نشرت وسائل الإعلام البريطانية صورة لمتظاهرين يدعون المدرب آرسين فينغر للرحيل عن نادي آرسنال وذلك خلال التظاهرات المناهضة للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب في العاصمة لندن.

وأشارت الصحف البريطانية أن أحد مشجعي نادي أرسنال قرر استغلال هذه التظاهرات التي حظيت باهتمام محلي وعالمي كبير من أجل حث المدرب الفرنسي على المغادرة في أسرع وقت.

وتولى آرسين فينغر مسؤولية تدريب أرسنال منذ عام 1996 ، حيث قاد فريق المدفعجية إلى تحقيق ثلاث بطولات في الدوري الإنكليزي الممتاز، وست ألقاب ببطولة كأس الاتحاد الإنكليزي.

وازدادت الضغوط على رأس المدرب آرسين فينغر وخصوصاً خلال الموسم الجاري بسبب النتائج المتباينة في الدوري المحلي والخسارة المذلة أمام بايرن ميونخ 5-1 في دوري أبطال أوروبا.

وحصل آرسنال على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الأخيرة في عام 2004 ، في حين أن المرة الأخيرة التي وصل بها إلى نهائي دوري أبطال أوروبا كان في عام 2006 أمام برشلونة في باريس.