نداء الى لنجماويين..

وجه حسن المحمد رسالة لجمهور فريقه النجمة، وذكر ببداية هذا الموسم والاكتفاء بنقطتين بأول 4 مباريات، ولكن بفضل الجمهور الذي وقف بجانب لاعبيه، ولَم يتركهم بأصعب الظروف، فتمكنوا من السير على السكة الصحيحة، وبعمل جبار من الجهاز الفني واللاعبين، فوصلوا للمربع الذهبي للكأس وينافسون في الدوري ويلعبون بآسيا، وطالب الجمهور بالبقاء معهم، لأنهم بحاجة اليه.

اعتذار وترحيب!!..

اعتذر فادي الخطيب قائد فريق الهومنتمن عما بدر من الجماهير من اساءة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، واعتبر بأن ما حدث لا يعبر عن جماهير هومنتمن مؤكدا حبه للبطولة منذ سنوات طويلة، ‏بدوره، اشار اللواء اسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للعبة، عن ترحيبه بمبادرة هومنتمن، وأنه سعيد بفرق لبنان بدبي، واكد القرقاوي ان جماهير لبنان هي فاكهة البطولة.

قدرة على التعويض..

برر عضو الجهاز الفني لفريق النجمة المدرب بلال فليفل الخسارة امام الوحدات الأردني آسيوياً بهدف يتيم، وقال: «النجمة اجتهد وقدم ما لديه من جهد، وقادر على التعويض، كما وسيكون له دور مهم بحسابات التأهل»، ومضيفاً بأن الوحدات سيلعب دورا مهما بالمجموعة، فهو قدم أداءً مميزا، ووضع ضغط مكثف، وكنا نتوقع في ان لا يستمر هذا الضغط، لكنه شهد تصاعدا، فجاء الهدف».