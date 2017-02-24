حارس مصر التاريخي يتحول لسلعة تباع عبر فيسبوك؟..

عرض ماجد سامي، رئيس نادي “وادي دجلة“، حارسه المخضرم الأسطوري، عصام الحضري، للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ووصفت تلك الخطوة بأنها واحدة من أغرب التصرفات، التي تجتاح مجال كرة القدم على الإطلاق، حيث أنها تعتبر المرة الأولى التي يعرض فيها لاعب للبيع عبر فيسبوك.

وكانت وسائل إعلام مصرية محلية كشفت، عن نشوب خلاف حاد ما بين الحضري، المتوج بلقب أكبر اللاعبين مشاركة في كأس الأمم الأفريقية وواحد من أفضل حراس القارة السمراء، ومديره الفني الشاب، أحمد حسام “ميدو“.

وجاء الخلاف على خلفية اتهامات وجهت للحارس المخضرم بصفع الحارس الثاني للفريق، والتي استبعد بسببها من معسكر فريقه للقاء الأهلي، تمهيدا لإيقافه لنهاية الموسم.

ولكن فاجأ سامي جميع المتابعين للأزمة، بنشره تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، يعرض فيه اللاعب للبيع قائلا: “لاعب متاح للبيع للدوري الأمريكي لكرة القدم أو الدوريات الإسكندنافية…حارس مخضرم، عمره 44 عاما، يمكنه أن يلعب عامين أو أكثر بمستوى مرتفع“.

ثم نشر رئيس وادي دجلة تدوينة أخرى يوضح فيها سبب عرضه الحضري للبيع، قائلا: “توضيح:- لا أقصد الإساءة لعصام فهو صديقي حتى النهاية، ولكني أحاول مساعدته على الاستمرار لصالح منتخب مصر بصرف النظر عما حدث!”.

وتباينت ردود أفعال مواقع التواصل الاجتماعي على موقف سامي، ما بين المؤيد له لمساعيه الحفاظ على مشاركة اللاعب في المباريات، حتى لا يتغيب عن منتخب مصر، الذي يستعد لاستكمال لقاءات التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، وما بين المعارض لموقفه، الذي وصف بأنه إهانة لتاريخ حارس مخضرم، بأن يعرضه للبيع عن طريق فيسبوك لعقابه على الخلاف الذي نشب بينه وبين جهازه الفني.

من جانبهما، رفض كل من ميدو والحضري التعليق على تلك الأزمة في حسابتهما الرسمية سواء عبر فيسبوك أو تويتر.