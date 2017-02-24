كيف تلقى رانييري خبر اقالته المفاجىء؟..

كشف الصحفي الإيطالي ماسيمو ماريانيلا، الصديق المقرب من كلاوديو رانييري المدير الفني السابق لليستر سيتي الإنكليزي، عن رد فعل الأخير عقب إقالته من تدريب حامل لقب البريمييرليغ.

وأعلن نادي ليستر سيتي إقالة رانييري، بسبب النتائج السيئة للفريق هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز الـ17 في جدول الترتيب بالبريمييرليغ وبفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

وتعرض الثعالب للهزيمة أمام إشبيلية الإسباني بنتيجة (1-2)، في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ماريانيلا، خلال تصريحاته لشبكة “سكاي سبورت” الإيطالية: “أنا صديق لكلاوديو منذ عدة سنوات، وتحدثنا عبر الهاتف حول مباريات الدوري الأوروبي ليلة الخميس“.

وأضاف: “فقط 20 دقيقة وتم الإعلان عن إقالته، ولكن كلاوديو لم يتوقع كل ما حدث، ولم يكن لديه أدنى فكرة أن تقوم إدارة ليستر بفعل هذا الشيء“.

وأوضح: “أنا متأكد أنه تفاجأ، وأنا أكثر منه لما قدمه لهذا النادي الذي أقال مدربًا جعل الحلم حقيقة، والذي توج بجائزة أفضل مدرب للعام منذ بضعة أسابيع فقط“.

وأتم: “علاقة رانييري مع لاعبيه في غرف خلع الملابس كانت جيدة، وأنا متأكد من ذلك“.