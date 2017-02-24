لماذا رفض روني ملايين الصين؟..

حسم واين روني، الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد، مصيره مع الفريق، بإصدار بيان رسمي، بعد التكهنات الكثيرة، التي أشارت إلى رحيله، للدوري الصيني، الأيام المقبلة.

وقال روني، في بيان رسمي، ونشرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية: “رغم الاهتمام الذي ثبت مؤخرًا. أنا ممتن لمن أبدى اهتمامه بي، لكن أريد أن أنهي هذه التكهنات، وأقول أنني باقٍ في مانشستر يونايتد“.

وأضاف: “آمل أن ألعب دورًا هامًا في الفريق، وأساعد في تحقيق الأهداف المطلوبة على الجبهات الأربع التي نلعب فيها. إنها لحظة رائعة في النادي، وأود أن أبقى جزءًا منها“.

وكان وكيل أعمال واين روني، تواجد في الصين مؤخرًا، ما أثار التكهنات حول إمكانية رحيله خلال الأيام القليلة المقبلة للصين.

وأشارت التقارير، إلى أن واين روني، تلقى عرضًا خياليًا من أحد أندية الدوري الصيني، براتب أسبوعي، يصل إلى 750 ألف جنيه إسترليني.