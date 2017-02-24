مفاجأة صاعقة لعشاق برشلونة.. مفاوضات بقاء ميسي دخلت نفقاً مطلماً!!..

كشفت صحيفة “أس” الإسبانية، عن عدم توصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، لاتفاق مع إدارة النادي الكتالوني من أجل تجديد تعاقده، والذي ينتهي صيف 2018 المقبل.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية، فإن والد ميسي ووكيل أعماله خورخي، عاد إلى الأرجنتين دون أن يحدث تقدم ولو لخطوة واحدة، نحو تمديد عقد نجله مع النادي الكتالوني، مما ادخل الأمور نفقاً مظلماً.

وأضافت الصحيفة “الأمور ستكون أصعب وأطول مما يعتقد الكثيرون، ومع مرور كل يوم الأمر سيكون أكثر تكلفة لمصلحة اللاعب“.

يذكر أن جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة، أكد في أكثر من مناسبة رغبته في الإبقاء على البرغوث الأرجنتيني حتى الاعتزال داخل جدران النادي الكتالوني.

وفي سياق متصل، لا زالت الأجواء متوترة داخل أرجاء النادي الكتالوني، عقب الخسارة التاريخية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، برباعية دون رد، في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت عدة تقارير صحفية، إلى أن ميسي يرغب في رحيل لويس إنريكي المدير الفني للفريق، بالإضافة لعدد من اللاعبين من أجل تمديد عقده، كوسيلة ضغط على إدارة برشلونة.