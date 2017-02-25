الساحل يدخل المنطقة الدافئة والسلام يعمق جراح الصفاء..

واصل فريق شباب الساحل حصد نقاط الأمان بفوزه الثمين على مضيفه طرابلس بثنائية نظيفة في المباراة التيجمعتهما على ملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامي في طرابلس باطار الجولة الثامنة عشرة من الدوري اللبنانيلكرة القدم.

ورفع الساحل رصيده إلى 16 نقطة وهو نفس رصيد طرابلس، علماً ان للساحليين نتيجة معلقة امام النبي شيت بعد فوزهم عليه بثلاثية نظيفة بالجولة السابقة، وبحال أفرج اتحاد اللعبة عنها، سيرتفع رصيدهم الى 19 نقطة.

ونجح شباب الساحل في إفتتاح التسجيل في وقت مبكر عبر الغاني فوسيني نوهو بتسديدة زاحفة من خارج منطقةالجزاء في الدقيقة الرابعة، وأضاف الهدف الثاني عبر المدافع حسين الدر الذي كسر مصيدة التسلل وسدد الكرةإلى يمين الحارس نزيه أسعد.

وواصل الصفاء اهدار النقاط رافعاً الراية البيضاء ومتخلياً عن معركة الدفاع عن لقبه، بتلقيه خسارة جديدة جاءت امام مضيفه السلام الزغرتاوي بهدف نظيف سجله حسن القاضي بالدقيقة 28 من عمر اللقاء الذي استضافه ملعب المرداشية.

ورفع السلام زغرتا رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً بفارق 4 نقاط خلف العهد المتصدر، فيما بقي رصيد الصفاء 27 نقطة في المركز الخامس.