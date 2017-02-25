ما حقيقة مفاوضات مانشستر يونايتد مع نيمار؟..

يسعى مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، إلى إقناع نجم برشلونة نيمار دا سيلفا، من أجل الانتقال إلى ناديه الإنكليزي الصيف المقبل، مقابل عرض مالي مغرٍ.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن مورينيو هاتف نيمار أكثر من مرة في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أنه تلقى من مدرب الشياطين الحمر عرضا ماليا سنويا يفوق ما يحصل عليه مع برشلونة.

وتأتي هذه التقارير بالتزامن مع زيارة قام بها نيمار إلى العاصمة البريطانية لندن، زار خلالها سائق فورمولا وان لويس هاملتون، وبعد أسبوع صعب على برشلونة، سحق خلاله باريس سان جيرمان الفريق الكاتالوني بنتيجة 4-0 في دوري أبطال أوروبا.

وهذه المكالمات الهاتفية بين مورينيو ونيمار مستمرة منذ أسابيع، وفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، التي ذكرت أن مان يونايتد مستعد لدفع أي ثمن مقابل التعاقد مع نيمار.

وذهبت الصحيفة إلى أبعد من ذلك، مرجحة أن يعرض مان يونايتد على برشلونة دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب التي تقدر بنحو 200 مليون يورو.