ما هي المهزلة التي طالب طرابلس الفيحاء بوقفها؟..

تداعت الهيئة الإدارية لنادي طرابلس الفيحاء لكرة الصالات إلى إجتماع إستثنائي و طارئ لبحث تداعيات الإجتماع السري الذي دعت إليه بعض أندية الدرجة الأولى في بيروت والجنوب وجبل لبنان، و قررت إدارة النادي كشف جميع المعطيات المتوافرة لديها إلى الرأي العام اللبناني عامة والشمالي والطرابلسي خاصة للإطلاع على ما تحيكه هذه الأندية في إطار الإستهداف المخطط له والمبرمج لممثل الشمال الوحيد في لبنان في لعبة كرة الصالات. وفي هذا الإطار يهمّ إدارة النادي سرد الأحداث المتلاحقة والتيتدور حولها العديد من الشبهات والتساؤلات الغامضة:

أولاً: تعديل برنامج تصفيات الـ Final 8 ليتواجه نادي طرابلس الفيحاء لكرة الصالات مع نادي شباب الأشرفية وذلك بعد تثبيت البرنامج السابق الذي يتواجه فيه النادي الشمالي مع نادي الجيش الشقيق.

ثانياً: إيقاف كابتن منتخب لبنان ونجم الفريق قاسم قوصان لمدة شهرين، علما أنه تم إتخاذ قرار إيقافه إثر مجريات غامضة بصفته مدرباً لفريق سيدات في مباراة لا علاقة للنادي الشمالي بها لا من قريب ولا من بعيد.

ثالثاً: تقديم النادي الشمالي كتاب إستئناف إلى الإتحاد اللبناني لكرة القدم وقبوله لتصبح مدة إيقاف قوصان شهرَين بدلاً من شهر واحد.

رابعاً: عدم إعتراض أيّ من الأندية المذكورة أعلاه طوال الفترة التي فاز بها نادي شباب الأشرفية على النادي الشمالي في أولى مباريات سلسلة المواجهة بينهما ما يثير الشكّ والريبة حول موضوع الإيقاف وإرتباطه بمجريات الأحداث المتلاحقة التي تستهدف النادي الشمالي.

خامساً: توقيت إنتفاضة الأندية المذكورة أعلاه مع تعديل النادي الشمالي لسلسلة المواجهة مع نادي شباب الأشرفية عقب تعادله معه على أرضه وبين جمهوره الذي وصفته وسائل الإعلام اللبنانية المرئية والمكتوبة والمسموعة بالجمهور الأكبر في لبنان في لعبة كرة الصالات.

سادساً: إطلاق حملات التحريض والتضليل على وسائل التواصل الإجتماعي للضغط النفسي والتهويل على النادي الشمالي قبيل المباراة الثالثة والحاسمة ضمن سلسلة المواجهات بينه وبين نادي شباب الأشرفية خصوصاً عقب صدور العديد من الدعوات لمؤزارة الفريق الشمالي جماهيرياً من مختلف مناطق طرابلس والشمال ومواكبة الفريق في مباراته المصيرية يوم الإثنين المقبل على أرض ملعب مجمع الرئيس إميل لحود العسكري في الدكوانة.

ختاماً: إن الهيئة الإدارية لنادي طرابلس الفيحاء لكرة الصالات وعقب وضع جميع هذه المعطيات أمام الرأي العام، تدعو الإتحاد اللبناني لكرة القدم إلى تحمل مسؤولياته وإيقاف هذه المهزلة الكروية حفاظاً على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه لعبة كرة الصالات في لبنان وإحتراما للشريحة الكبيرة من جمهور اللعبة في مختلف مناطق طرابلس والشمال، كما أبقت الهيئة جميع إجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات المتعلقة بمباراته المصيرية مع نادي شباب الأشرفية يوم الإثنين المقبل.