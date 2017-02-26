الانصار ينتزع الفرحة من فم النجمة ويفسد احتفاله بتعثر العهد..

لم يكتب لبطولة الدوري اللبناني لكرة القدم ان تعرف تشويقاً غير مسبوقاً منذ سنوات، وعلى بعد أربعة أسابيع، من صافرة اختتام مبارياتها، حيث حملت المرحلة 18 اكثر من عنوان مثير، فشهدت سقوط العهد المتصدر امام ضيفه النبي شيت بملعب صيدا، وكاد النجمة يقلص الفارق خلفه لثلاث نقاط، ما سيعني اشتعال حمى المنافسة خاصة ان النجماويين سيواجهونهم في لمرحلة 24، قبل الاخيرة، الا ان رياح ملعب صور، جاءت بعكس ما تشتهي سفن

بطل كأس لبنان، بعدما حول غريمه التقليدي الانصار، تأخره في

بداية القمة “المتكاملة المواصفات”، من هدفين نظيفين الى تعادل قاتل عندما كانت المواجهة الجماهيرية تلفظ انفاسها.

وصحيح ان رجال المدرب سامي الشوم أراحوا العهد بموقعه المتقدم وذلك بعد رفضهم رفع الراية البيضاء، امام غريمهم الذي لا يعترفون أمامه بحسابات الترتيب، فظلوا يحاربون حتى اخر رمق، فأدركوا تعادلاً بطعم الفوز بمدلولاته وليس حساباته حكماً، خاصة انه جاء بطعم الخسارة للنجماويين، الذين ربما اعتقدوا انهم حضروا الى صور لخوض مباراة من شوط واحد، ولكن هذا لا يعني ان العهد ارتاح كما يشتهي، حيث يتربص به منافس اخر هو السلام الزغرتاوي المتسلق للوصافة وغير بعيد عنه سوى اربع نقاط، وهما يتواجهان وذلك بابرز مباريات الجولة المقبلة. ولعل اهم ما ميز المرحلة 18، تأكيد كرة القدم، بانها لا زالت اللعبة الشعبية الاولى في لبنان، كما خارجه، وان مواجهاتها كما نتائجها ستبقى الأكثر تشويقاً، فامتلاء ملعب صور بعد دقيقتين من فتح ابوابه “عن بكرة ابيه”، اكبر مثال على ما نقول، مع التمني مجدداً لو ان بعض الجمهور يستطيع ضبط انفعالاته اكثر، وهنا التفاصيل:

تعادل النجمة مع الأنصار 2-2، في قمة مباريات المرحلة 18 من الدوري بملعب صور البلدي.

ومنح السوري عبد الرزاق الحسين التفوّق للنجمة بعدما سدّد بهدوء كرة زاحفة الى يسار حارس الأنصار حسن مغنية اثر عرضية من تكه جي، وواصل النجمة أفضليته وأهدر هجومه فرصاً عدة كانت كفيلة بحسم المباراة في النصف ساعة الأولى، وفي الدقيقة 41 عزّز تكه جي أفضل لاعب في المباراة تقدم النبيذي بتسديدة الى قلب المرمى اثر كرة مرتدة من مغنية بتصديه لتسديدة من حسن المحمد، وأصاب الزغبي بكرة رأسية عارضة النجمة (45+2) وبعدها بدقيقة احتسب الحكم رماة جزاء للأنصار اثر خطأ من ماهر صبرا ضد الزغبي انبرى لها البرازيلي ريتشي وسدّدها زاحفة الى الزاوية اليسرى مقلّصاً النتيجة.

وبالشوط الثاني استمرت سيطرة النجمة وسط محاولات للأنصار لإدراك التعادل، وتوقف اللقاء في الدقيقة 58 بعدما أمطر جمهور الأنصار الملعب بالعبوات ما حدا بالحكم القبرصي افرام ستوكاس وطاقمه الى دخول غرفة الحكام.

وعزز الشوم هجومه بإشراك البرازيلي البرتو دي بولا ومحمود كجك بينما اضطر الحاج الى إخراج مدافعه ماهر صبرا للإصابة وسلامة المتعب، ما أعطى الأفضلية للأنصار الذي هدد مرمى احمد تكتوك مراراً عبر المرتدات، وفي الدقيقة 85 سدد تكه جي كرة قوية زاحفة أنقذها مغنية بأطراف أصابعه. وفي الدقيقة 92 أدرك دي بولا التعادل للأنصار وسط ذهول جمهور النجمة بتسديدة زاحفة الى الزاوية اليمنى اثر خطأ في تشتيت الكرة. وبعد إطلاق الحكم صافرة النهاية وقع سياج الملعب بسبب التدافع ناحية مدرجات النجمة.

وفِي ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا خسر العهد امام صيفه النبي شيت 2-1.

وتقدم الفريق البقاعي عبر بابا سيل في الدقيقة 53 من انفرادية بعد خطأ بالتغطية الدفاعية، ولكن العهد نجح بتعديل النتيجة في الدقيقة 68 من ركلة جزاء ترجمها نور منصور، قبل ان يتمكن البديل ابراهيم بحسون الذي نزل مكان علي بزي المصاب في الشوط الاول، من احراز هدف التقدم مجدداً لابناء البقاع. وواصل الصفاء اهدار النقاط رافعاً الراية البيضاء ومتخلياً عن معركة الدفاع عن لقبه، بتلقيه خسارة جديدة جاءت امام مضيفه السلام الزغرتاوي بهدف نظيف سجله حسن القاضي بالدقيقة 28 من عمر اللقاء الذي استضافه ملعب المرداشية.

وخسر الاخاء الأهلي ثلاث نقاط هامة بصراع الهبوط، بسقوطه القاسي امام التضامن الصوري باخر دقيقتين من المباراة التي اجريت في بحمدون. وتقدم التضامن بعد حصول طارق العلي ركلة جزاء في الدقيقة 88 ترجمها الفلسطيني وسيم عبد الهادي واضاف رضا عنتر الهدف الثاني بتمريرة ألونيه دياكاتيه في الدقيقة 90.

وواصل فريق شباب الساحل حصد نقاط الأمان بفوزه الثمين على مضيفه طرابلس بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما علىملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامي في طرابلس.

ونجح شباب الساحل في إفتتاح التسجيل في وقت مبكر عبرالغاني فوسيني نوهو بتسديدة زاحفة من خارج منطقةالجزاء في الدقيقة الرابعة، وأضاف الثاني عبر مدافعه حسين الدر بكسره مصيدة التسلل وسدد الكرة الى يمين الحارس نزيه أسعد، وهنا ترتيب البطولة بعد انتهاء المرحلة 18، مع عدم احتساب ثلاث نقاط لكل من شباب الساحل والإخاء لتعليق الاتحاد نتيجة مباراتي كل منهما بالجولة السابقة:

1-العهد 37 نقطة

2-السلام زغرتا 33

3-النجمة 32

4-الأنصار 29

5-الصفاء 27

6-الراسينغ 27

7-النبي شيت 25

8-التضامن صور 24

9-الاخاء الأهلي عاليه 17

10-شباب الساحل 16

11-طرابلس 16

12-الاجتماعي 8.

تغطية: سامر زعيتر، طارق معطي وطارق برجاوي، تصوير: طلال سلمان..