ريال مدريد.. ظالم أم مظلوم!!..

سلط برنامج التشيرينغويتو على القناة السادسة الإسبانية الضوء على الأخطاء التحكيمية التي رافقت مواجهة فياريال ضد ريال مدريد في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

البرنامج التلفزيوني أكد في تقاريره عدم صحة ركلة الجزاء التي حصل عليها ريال مدريد وسجل منها هدف التعادل، مؤكدا أن لمس الكرة باليد لم يكن متعمداً.

وفي ذات الوقت ادعى البرنامج التلفزيوني وجود أخطاء في هدفي فياريال في شباك ريال مدريد أيضاً، حيث قام كاستيخو بلمس الكرة بيده ودفع مارسيلو من الخلف في لقطة الهدف الأول، فيما كان باكامبو متسللاً بجزء بسيط جداً من جسده في لقطة الهدف الثاني.

ودار جدل كبير حول التحكيم بعد المباراة كون ركلة الجزاء التي حصل عليها ريال مدريد مكنته من قلب تأخره بالنتيجة إلى فوز، فيما ردت جماهير الريال على ذلك بتعرض فريقها للظلم التحكيمي قبل تسجيل ركلة الجزاء.