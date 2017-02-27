ريال يحتفظ بصدارته ويونايتد يتوج بكأس الرابطة..

توج مانشستر يونايتد بطلا لكأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم، بفوزه على ساوثامبتون بنتيجة 3-2 في النهائي الذي أقيم على ملعب ويمبلي الأحد.

وأحرز ليونايتد زلاتان إبراهيموفيتش ثنائية وخيسي لينغارد في الدقائق 19 و38 و87، بينما سجل هدفي ساوثامبتون مانولو غابياديني بالدقيقتين 45+1 و48.

وببطولة الدوري، ابتعد تشلسي المتصدر بفارق 11 نقطة عن اقرب منافسيه بفوزه على ضيفه سوانسي سيتي 3-1 بالمرحلة 26، رافعاً رصيده الى 63 نقطة مقابل 52 لمانشستر سيتي الثاني الذي تأجلت مباراته مع جاره مانشستر يونايتد لانشغال الاخير بنهائي كأس الرابطة.

وأحرز هاري كين 3 أهداف في 23 دقيقة بالشوط الأول، وصنع الرابع لديلي الي ليقود توتنهام للفوز 4-صفر على ستوك سيتي، لينتزع المركز الثاني في الدوري بفارق عشر نقاط عن تشيلسي المتصدر.

وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء ليستر سيتي بطل الموسم الماضي مع ليفربول، وتأجلت مباراة ارسنال الرابع مع سوثمبتون.

وفِي اسبانيا، قلب ريال مدريد تخلفه بهدفين نظيفين إلى فوز ثمين عل فياريال 3-2 مساء الأحد على ملعب “لا سيراميكا” بالجولة 24 من الدوري.

وتقدم فياريال بهدفين حملا توقيع مانو تريغيروس (50) وسيدريك باكامبو (56)، وقلص غاريث بيل الفارق (64)، وعادل كريستيانو رونالدو بركلة جَزَاء (74)، ثم تقدم عبر البديل ألفارو موراتا (84).

وعبر برشلونة حامل اللقب عقبة مضيفه اتلتيكو مدريد الرابع 2-1 ورفع رصيده الى 54 نقطة، وافتتح البرازيلي رافينيا التسجيل لبرشلونة (64)، وعادل غودين لاتلتيكو (70)، واستغل ميسي جملة من الاخطاء الدفاعية ليسجل هدف الفوز (87) وينقذ فريقه، رافعا رصيده الى 20 هدفا بصدارة ترتيب الهدافين. وبقي اشبيلية بإجواء المنافسة بعدما حسم الدربي مع مضيفه ريال بيتيس 2-1 السبت.

وفي إيطاليا، حقق يوفنتوس المتصدر وبطل المواسم الخمسة السابقة فوزا بشق الانفس على ضيفه امبولي 2-صفر السبت بالمرحلة 26، وتقدم بهدف بالنيران الصديقة بعدما تابع الكرواتي ماندزوكيتش برأسه عرضية من الكولومبي كواردادو فارتدت من العارضة عجز الحارس البولندي سكوروبسكي بالسيطرة عليها (53)، وعزز البرازيلي ساندرو بالثاني بتمريرة من مواطنه داني الفيش (65)، ورفع يوقنتوس رصيده الى 66 نقطة، وتمسك روما بالأمل الضئيل بفوزه على مضيفه انتو ميلانو (3-1)، تقدم روما بهدفين عبر البلجيكي ناينجولان (12 و 54) قبل أن يقلص الأرجنتيني إيكاردي الفارق (81) ليختتم مواطنه بيروتي التسجيل لروما (85٥ ليرتفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني فيما توقف رصيد إنتر عند 48 نقطة في المركز السادس، وفاز اتالانتا على مضيفه نابولي 2-صفر سجلهما ماتيا كالدارا (29 و70) فجمد رصيد نابولي عند 54 نقطة.

وفِي المانيا، استعرض بايرن ميونيخ بطل المواسم الاربعة الماضية والمتصدر وهزم ضيفه هامبورغ بثمانية اهداف نظيفة السبت بالمرحلة 22، وتناوب على التسجيل التشيلي ارتورو فيدال (17) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (24 من ركلة جزاء و42 و54) والنمسوي دافيد الابا (56) والفرنسي كينغسلي كومان (65 و69) والهولندي اريين روبن (87)، ورفع البافاري رصيده الى 53 نقطة، محتفظا بفارق النقاط الخمس عن لايبزيغ مفاجأة الموسم واقرب منافسيه الذي تغلب بدوره على كولن 3-1.

وفِي فرنسا، انفرد موناكو من جديد بالصدارة بفوزه على مضيفه غانغان 2-1 السبت بالمرحلة 27، وافتتح الدولي البولندي كميل غليك التسجيل للضيوف (24)، وأضاف الثاني لبرازيلي فابيو هنريكي تافاريش “فابينيو” بركلة جزاء (86) وقلص اتيان ديديو الفارق للخاسر (90) ورفع موناكو رصيده الى 62 نقطة مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن نيس الفائز على ضيفه مونبلييه 2-1 الجمعة، واكتسح باريس سان جيرمان نظيره مارسيليا 5-1.