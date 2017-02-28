الحريري يعد بدعم حكومي اكبر للرياضة وينوه باداء النادي “الرياضي”.

ستقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بالسراي الحكومي، رئيس النادي الرياضي هشام جارودي وأعضاء اللجنة الإدارية ولاعبي النادي، حيث قدموا له كأس المرتبة الثانية الذي فازوا به في دورة دبي الأخيرة لكرة السلة.

بداية، تحدث جارودي فقال: “إن استضافتك لنا هي فخر وشرف وعز لكل هذا الفريق الذي يعتز بروحك الطيبة ودعمك المستمر له منذ سنوات.

نحن لا ننسى حين استقبلتنا في مطار رفيق الحريري الدولي قادمين من آسيا نحمل كأس التأهل للبنان للمرة الأولى في العام 1998. ونحن اليوم أتينا لكي نقول لك: أعذرنا لم نستطع أن نحضر لك الكأس الكبير، لقد ربحنا على كل الفرق دون أي خسارة، وفريق النادي الرياضي الذي هو فريقك، لم يخسر أي مباراة سوى المباراة الأخيرة مع الفريق المغربي الذي كان قد فاز عليه أساسا في المرة الأولى وفي الدورة نفسها بفارق 37 نقطة. ولكن الظروف لم تؤاتنا، وربما الفرحة الكبيرة منعتنا منالوصول إلى الكأس“.

أضاف: “مع كل ما حصل، تمكنا من الحصول على كأس المرتبة الثانية، وحاز أحمد شاكر على لقب أفضل إداري في الدورة، واللاعب وائل عرقجي حصل على لقب أفضل لاعب ناشىء في مجمل الدورة. إنها مراكز مميزة نعتز بها ونعتز أن النادي الرياضي له فضل كبير على كرة السلة اللبنانية منذ سنوات. وأنا هنا ليس فقط لكي أقدم لك التهنئة بهذا الفريق البطل الذي أعتز به، ولكني لكي أقول أيضا أن لدينا مدرب، أحمد فران، تمكن من إعطاء نتائج مميزة وتلفزيون “المستقبل” بكل إدارييهوموظفيه، كان لهم دور مميز في كل الدول العربية وكل محافل كرة السلة، لأن النقل كان مميزا طيلة فترة الدورة. من هنا نقدم شكرنا الكبير لتلفزيون المستقبل“.

وختم: “نحن جميعنا بتصرفك دائما، والحمد لله أننا نستطيع أن نرفع رأسنا بوجودك معنا، وسنعوض كأس المرتبة الثانية بكأس المرتبة الأولى في أول مناسبة أخرى إن شاء الله“.

من جهته، رحب الرئيس الحريري بالنادي الرياضي، وأثنى على الإنجازات التي حققها في دورة دبي، وقال: “أنا فخور أن النادي الرياضي يمثل لبنان، لأنه بالفعل قدم مستوى عاليا للغاية في اللعب. ومع أن الحظ لم يحالفه في النهائي، لكن في الرياضة قد تحصل هذه الأمور وهناك فوز وخسارة، لكن الأهم أن تبقى الروح الرياضية التي تميز أداء النادي والطريقة التي تلعبون فيها“.

أضاف: “أود أن أشكر الإدارة ومدرب النادي الذي أنجز الكثير، خاصة وأن كثرا لم يتوقعوا في البداية أنه بإمكان الفريق أن يحقق كل هذه الإنجازات، ولكن الحمد لله، أنا أعتبر أن النادي الرياضي كان يمثل لبنان بأحسن حالاته، وهذا الكأس هو كأس للبنان ككل وليس فقط للنادي الرياضي. ومبروك أيضا للاعبين الذين حازوا على الألقاب“.

وتابع: “أعدكم أنه في عهد هذه الحكومة سيكون هناك دعم أكبر للنوادي الرياضية التي تنجز وترفع رأس لبنان. لذلك آمل منكم أن تستمروا بهذه الروحية التي أظهرتموها وبالزخم الذي تلعبون به، فهذا هو ما يرفع رأس لبنان“.

وختم: “إن أداءكم الرياضي وروحكم الرياضية تعطي الأمل لشباب لبنان وشاباته، وتخرجهم من المشاكل اليومية والضغوطات التي يعيشونها. فشكرا لكم ونأمل أن تحققوا مزيدا من الربح للنادي الرياضي وللبنان ككل“.