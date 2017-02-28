عاد جيمس.. فالتقط كاليبرز انفاسه..

عاد ليبرون جيمس فاستعاد فريقه كليفلاند كافالييرز حامل اللقب الانتصارات على حساب ميلووكي باكس 102-95 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وغاب جيمس بسبب التهاب في الحلق فخسر كليفلاند امام شيكاغو بولز 95-102 السبت، لكن عودته امام ميلووكي اعادت التوازن الى الفريق بتسجيله 24 نقطة مع 10 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

وخسر كليفلاند في المباريات الاربع التي غاب فيها جيمس هذا الموسم. والفوز الاخير هو الـ41 في 58 مباراة لكليفلاند متصدر المنطقة الشرقية، في حين لقي ميلووكي صاحب المركز العاشر في المنطقة ذاتها خسارته الثانية والثلاثين.

كما انه الفوز التاسع لكليفلاند مقابل خسارتين في شباط/فبراير.

وقاد كيفن دورانت العائد من الاصابة غولدن ستايت ووريرز الى الفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 119-108 بتسجيله 27 نقطة.

وغاب دورانت عن المباريات الاخيرة لفريقه بسبب اصابة في اليد اليسرى.

ورفع غولدن ستايت، صاحب افضل سجل في الدوري حاليا، رصيده الى 50 فوزا في 59 مباراة.

وفي باقي المباريات، فاز انديانا بيسرز على هيوستن روكتس 117-108، ومينيسوتا تمبروولفز على ساكرامنتو كينغز 102-88، ودالاس مافريكس على ميامي هيت 96-89، واتلانتا هوكس على بوسطن سلتيكس 114-98، وتورونتو رابتورز على نيويورك نيكس 92-91.