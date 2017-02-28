ما الذي يهدد ميسي ونيمار بعدم خوض نهائي ابطال أوروبا مستقبلاً؟

كشف السلوفيني ألكسندر سيفرين رئيس الإتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عن مشاكل قد يواجهها بعض اللاعبين إذا ما كانوا يودون دخول إنكلترا في المستقبل.

وقال سيفرين في تصريحات تنقلها صحيفة سبورت الكتالونية: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي له الكثير من التأثير على كرة القدم في أوروبا إذا ما تم بشكل نهائي.

وتابع: كرة القدم بالطبع تلعب قبل تأسيس الاتحاد الأوروبي ولكن سيكون هناك المزيد من الصعوبات في دخول اللاعبين خاصة وأن كان النهائي يلعب هناك مثلما حدث من قبل للاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الدولي الأيفواري سيرغي أورييه.

وأضاف: كان الأمر محزناً بالنسبة لي في وقت منع أورييه من دخول إنكلترا للمشاركة في المباراة أمام أرسنال بسبب مشاكل في الأوراق ، لذلك كل شئ قد يتغير في المستقبل.

وواصل تصريحاته: قد نعيد التفكير في كل شئ خاص باستضافة الملاعب البريطانية للمباريات ، فمثلاً لاعبين مثل ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا قد يعيقهم دخول بريطانيا لأوراق غير كافية وستكون تلك مشكلة جادة وخطيرة للتعامل معها.