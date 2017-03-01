أصداء رياضية.. حشور.. بصراحة..

أصداء رياضية..

{ اكد رئيس سابق لاتحاد لعبة جماعية، بأنه لن يقف متفرجاً، بعد محاولة استعماله كمحرقة، بقضية مسلكية يعتبر نفسه غير معني بها..

{ ردد اداري سابق كان بموقع المسؤولية، انه سيضطر لكشف كل الحقائق بقضية اثارها من يفترض انهم حلفاؤه، وسيفضح الأمور كلها..

{ استغرب مسؤول اتحادي سابق، وقاحة مفبرك خبريات، كونه لا يكتفي بخلط الأمور ببعضها، بل يبالغ بعنترياته «الدونكيشوتية» الفارغة..

حشور..

تمنى «حشور» على من يروجون الفضائح الرياضية، بأن يعلنوا وبكل صراحة، هوية المتورطين وارتباطاتهم المعروفة، بدل الاكتفاء بالتلميحات التي يراد بها ذَر الرماد بالعيون، واشاحة النظر عن المتورطين..

بصراحة..

لا نخفي سراً أننا بالأسابيع الاخيرة، عشنا قلقاً حقيقياً وهاجساً واقعياً، حول مصير الاعلام الرياضي اللبناني، بعدما كان تمكن من فرض نفسه كأحد رواد هذا القطاع في العالم العربي، ولكن تواتر الأنباء الواردة من العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث انعقد كونغرس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، كشف ان اعلامنا لا زال بخير، بل ما زال يحتفظ بمكانته بالمحافل الدولية، ونأمل ان يكون الإنجاز المحقق، اول غيث ما نحن مقبلون عليه خلال المرحلة المقبلة..

وسيم صبرا..