الامارات تستضيف خليجي 24..

قرر مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، في اجتماعه مساء الأربعاء، برئاسة المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد، الموافقة على استضافة بطولة كأس الخليج الـ 24 خلال ديسمبر/كانون الأول عام 2019.

ويذكر أن قطر ستستضيف كأس الخليج الـ23 خلال ديسمبر/كانون الأول 2017، ويتوقع أن تحقق البطولتين، نجاحاً تنظيمياً كبيراً في ظل المنشآت الرياضية الكبيرة التي تقيمها قطر لاستضافة كأس العالم 2022، والإمارات لاستضافة كأس آسيا للمنتخبات 2019.

وفي سياق آخر، أجّل مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي، النظر في طلب نادي العين، باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، لعرض قضيته، لمزيد من الدراسة، حيث يرغب العين في الطعن فيها بعدم صحة تسجيل البرازيلي فاندرلي في كشوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية.