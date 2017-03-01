سباق الجيش للركض..

دعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، الراغبين من المدنيين، ذكوراً وإناثاً، ممن تزيد أعمارهم عن السادسة عشرة سنة، الى الإشتراك في اليوم الرياضي في سباق الركض لمسافة 5 كلم، والذي سيقام بدعوة من المجلس الدولي للرياضة العسكرية، ولمناسبة الذكرى السنوية لإنشائه، حيث سيشارك في السباق المذكور عداؤون من الجيش والأجهزة الأمنية، والدفاع المدني وفوج الإطفاء والصليب الأحمر اللبناني، وفريق من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، إضافة إلى فرق من الاتحادات والجمعيات الرياضية والأهلية والجامعات والمدارس.

وحدد السباق الأحد المقبل، اعتباراً الساعة 7.30 صباحاً، انطلاقاً من ثكنة ميلاد النداف – عمشيت، الطريق البحرية باتجاه جبيل، سرايا جبيل، مفرق ميناء جبيل، أوتيل أحيرام، الحديقة العامة على الطريق البحرية حيث نقطة الوصول.

انجازات سباحي النجاح..

لم يمرّ العام 2016 دون أن يشهد «بصمة» واضحة لنادي النجاح في مختلف بطولات لبنان في السباحة، صيفية كانت او شتوية، في البحر أم في المسبح، فأنهى نادي النجاح العام المنصرم بـ«باقة» جديدة من الأرقام القياسية، وبمجموعة جديدة من الميداليات الملوّنة، حصدها بنجاح سباحو وسباحات النادي.

وفي مراجعة بسيطة لنتائج النجاح في الـ2016، حقق سباحوه وسباحاته 10 ارقام قياسية لبنانية جديدة في الفئات العمرية من 8 الى 18 سنة، وحصدوا ما مجموعه 200 ميدالية من مختلف الالوان، وسيطروا على سباق البحر الذي نظمه نادي الجزيرة، وعلى مختلف الفئات العمرية في مسابقة كأس لبنان، حيث تألّقوا و«زيّنوا» منصات التتويج في مراكزها الثلاثة.

واللافت ان النادي سجّل تواجداً قياسياً في البطولات المحلية التي شارك بها، في سبع فئات عمرية، وهو في حدّ ذاته رقم قياسي يعكس تميّز النادي على الصعيد المحلي، ويؤكد انه يملك لاعبين واعدين مع اعتماده المطلق على الفئات العمرية، ومن خلال حرصه على تقديم الافضل للاعبيه، عبر المخيمات التدريبية التي يقيمها، استقدم النجاح المدرب الدولي شريف حبيب للاشراف على مخيمه التدريبي، لرفد سباحيه بآخر التقنيات التدريبية والفنية، كما شارك، كعادته في كل سنة، في عدد من البطولات الخارجية، وهذه المرة في دبي وفرنسا وعمان، حيث حقق سباحوه نتائج لافتة، وحصل النادي على تنويه للمستوى المتميّز الذي حققه سباحوه الناشئون، وهنا الارقام القياسية التي حققها سباحو وسباحات النجاح خلال العام 2016:

محمد بلهوان 8-9 سنوات: سباق الـ50 م حرة (34.47 ثانية) والـ100 م حرة (1.14.22 د)، والـ 400 م حرة (5.33.26 د)، سيمون ونّا 18 سنة: سباق الـ200 م حرة (1.59.30 د)، والـ400 م حرة (4.07.98 د)، والـ400 م متنوعة (4.51.23 د)، والـ1500 م (16.39.45 د)، البدل 4 مرات 50 م حرة للذكور (10-11 سنة): تألف الفريق من كريم رفعت ومهدي صولي وجود بو كرّوم وموسى شامي، وسجّل 2.15.54 دقيقتين، البدل 4 مرات 50 م متنوعة للذكور (10-11 سنة): تألف الفريق من كريم رفعت ومهدي صولي وجود بو كرّوم وموسى شامي، وسجّل 2.44.03 دقيقتين، البدل 4 مرات 50 م متنوعة للاناث (12-13 سنة): تألف الفريق من ليتيسيا همدون وياسمينا حلاوي وتاليا حلاوي وسارة عبد الباقي، وسجل 2.21.44 دقيقتين.

وهذه النجاحات المستمرة لنادي النجاح، خلفها اناس يعملون بصمت، لتأتي النتائج على قدر طموحات ادارة النادي، التي بدورها لم تنسَ ان توجّه الى هؤلاء كل شكر وتقدير، وهم: وزير الشباب والرياضة السابق العميد الركن عبد المطلب حناوي، رئيس النادي محمد شاكر لدعمه المستمر، الدكتورة لما يونس لاهتمامها بالاشراف على برنامج التغذية، المدربة ليزلي نصر لاهتمامها بالاشراف على معنويات الفريق، المدرب ايلي مارون لاهتمامه باللياقة البدنية، كريم بو كرّوم الذي اهتم بالامور اللوجستية والادارية لاظهار النادي في احسن صورة، شركة «أرينا»، مدرسة «برو سويم» وجميع المدربين فيها والتي هي الخزان الاساسي لنادي النجاح، والشكر الاكبر للمدير الفني المدرب محمد صقر، الذي اشرف على جميع التفاصيل لوصول النادي الى مستواه المتميز الحالي.

مباراة ماجيك فوتسال..

انهى منظمو المباراة الدولية الكبيرة في كرة الصالات (الفوتسال) والتي تحمل عنوان « ماجيك فوتسال» التي ستستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت في «البيال «عند الساعة الخامسة والنصف من عصر السبت الواقع في 4 آذار المقبل تحضيراتهم للحدث الدولي الكبير برعاية «بنك بيروت» و«كومرشال انشورنس» وتحت اشراف الاتحاد اللبناني لكرة القدم وبتنظيم من «سبور ايفازيون» و«بي برودكشن».

ومع القاء الضوء على المشاركين في فريق النجوم من البرازيلي فالكاو والويلزي راين غيغز والايطالي باولو مالديني والأيراني فاهيد شمساي سيشارك ايضاً اللاعب الهولندي الشهير الملقب بـ«القاتل» نبيل اكعزون وحارس المرمى الصربي زوران راكيسيفيتش .

واكعزون برز في لعبة الفوتسال بشكل كبير خاصة مع لمحاته الفنية المميزة حيث كان نجم منتخب هولندا لسنوات طويلة واحرز عدداً من الألقاب مع الاندية التي لعب في صفوفها.

والمتابع للعبة الفوتسال في العالم يعلم تماماً ان اكعزون من الذين اضافوا بصمة ونكهة على اللعبة.اما حارس مرمى فريق النجوم فهو الصربي زوران راكيسيفيتش الذي دافع عن شباك منتخب بلاده لسنوات طويلة ويعتبر من احد ابرز حراس المرمى الذين مروا في تاريخ لعبة الفوتسال.

تتابع بطولة اليد..

يخوض فريق الصداقة المتصدر بـ12 نقطة مباراة صعبة أمام الجيش اللبناني (الثالث بـ12 نقطة) عند الساعة 20:00 من مساء يوم الخميس، في افتتاح مباريات المرحلة الخامسة من الدوري اللبناني للدرجة الأولى في كرة اليد، ويلعب ايضاً عند الساعة 21:30 الشباب مار الياس (الرابع بـ12 نقطة) مع فوج إطفاء بيروت (الثاني بـ12 نقطة) في مباراة مرتقبة.

وتستكمل المرحلة عند الساعة 19:30 من مساء يوم الجمعة 3 اذار الجاري بلقاء المبرة (الأخير بـ4 نقاط) والليسيه ناسيونال (الخامس بـ4 نقاط)، على ان تختتم عند الساعة 21:00 من مساء اليوم نفسه بمواجهة قوية تجمع هوليداي بيتش (السادس بـ4 نقاط) والجمهور (السابع بـ4 نقاط).

وتقام جميع المباريات في قاعة حاتم عاشور لنادي الصداقة على طريق المطار.

نصور يطلق الرياضة..

صدر عن الرئيس المستقيل ،منذ اربعة اشهر، للاتحاد اللبناني للفنون القتالية المختلطة (أم. أم. آي) خليل نصور بيان يتضمن كافة النقاط التي كان اثارها في لقاء مع «اللواء» الأربعاء، وقال انه اطلع بتمعّن على القرار الصادر عن وزير الشباب والرياضة محمد فنيش والذي يحظّر فيه ممارسة لعبة الـ MMA بشكل كامل على الاراضي اللبنانية، وانه يود القول ان بيانه هذا لا يعني البتة «انني اهدف من ورائه للعودة الى منصب الرئيس لأنني استقلت مرتين من المناصب الرياضية: المرة الأولى في العام 1996 من رئاسة نادي الشباب الغبيري في عز قوته في لعبة كرة السلة لأنني لا اطيق الشواذ وفي المرة الثانية في اواخر العام 2016 من رئاسة اتحاد الـ «أم أم آي» وكانت الاستقالتان ثابتين».