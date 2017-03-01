ديبالا يخلع عنفوانه ويحذر زملاءه..

حذر مهاجم نادي يوفنتوس النجم الارجنتيني باولو ديبالا زملاءه في فريق «السيدة العجوز» من رد فعل منتظر لنابولي في مباراة العودة من نصف نهائي كوبا إيطاليا على ملعب سان باولو.

يوفنتوس كان وضع قدماً في النهائي بعدما تفوق على الضيف القادم من جنوب إيطاليا (3-1) في مباراة أثارت الكثير من الامتعاض لدى البارتينوباي لاعتراضهم على احتساب ركلتي جزاء لصالح البيانكونيري، كانا ثمرة المحصلة التهديفية لديبالا باللقاء، وكان الثالث من نصيب مواطنه غونزالس هيغواين.

واشار ديبالا (23 عاماً) ان «المباراة كانت خادعة خاصة خلال أول 45 دقيقة، دخلنا غرف الملابس وتحدثنا مع بعضنا البعض على ضرورة تدارك تأخرنا، وبالفعل طبقنا ما اتفقنا عليه داخل الملعب».

وتابع:«النتيجة تبدو مطمئنة وجيدة، ولكن لا يجب ألا نقلل من نابولي، فهم سيصعبون علينا مباراة العودة؛ لأنهم سيلعبون على ملعبهم وبين جماهيرهم».

هذا ويستعد يوفنتوس لتجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليضع حداً لشائعات رحيله الذي طالته الفترة الماضية، حيث كان موضع اهتمام قطبي اسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، ولكن اللاعب فضّل الاستمرار مع فريقه الإيطالي.

وتشير وسائل الاعلام الإيطالية أن بيرباولو تريولزي، وكيل أعمال ديبالا متواجد في إيطاليا من أجل إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بعقد اللاعب الجديد، وأن ديبالا سيجدد عقده بشكل رسمي مع يوفنتوس، ليستمر مع السيدة العجوز لفترة طويلة.

وتردد أن عقد ديبالا الجديد سيمون حتى عام 2021، براتب سنوي يقدر بـ7 ملايين يورو.