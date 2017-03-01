من هو المسؤول؟..

أوضح أمين عام نادي النجمة سعد الدين عيتاني، بأن ما قاله عن التنويه بواقعة ادخال عدد كبير من الجمهور لملعب صور بالمواجهة امام الانصار من غير حملة البطاقات، فُهِم خلافاً لمعناه، حيث انه استنكر الثغرة الأمنية في إدخال الجمهور بلا بطاقات بينما بقي مبتاعوها خارج الملعب، واشار بأن هذا الامر حصل خلافاً لتعهد المنظمين، والذي حصل امام إدارتي النجمة والانصار قبل اللقاء.

إشاعات حكماوية!..

نفت مصادر نادي الحكمة، كل ما يتردد عن قرب إنضمام اللاعب الاميركي كورتني سيمز (2.11 م و33 عاما)، الى صفوف فريقه السلوي، وأكّدت أنّ المساعي قائمة لضمّ لاعب آخر سيُكشف عن إسمه خلال ساعات، حيث يبحث الحكمة عن لاعب إرتكاز سيكون من الطراز الرفيع، ليسد الثغرة الواضحة بهذا المركز، وسيمز من ابرز الاجانب بالدوري الكوري، حيث يلعب فيه منذ العام 2012.

غدار سوبر ستار..

تابع النجم اللبناني محمد غدار، تألقه مع كيلانتان الماليزي حيث قاده للفوز خارج أرضه على بيراك 4-2، كان نصيبه منها ثلاثية من الأهداف «هاتريك» منها هدف التعادل وآخران بآخر دقيقتين من عمر اللقاء، وبهذا الانجاز رفع النجم اللبناني الدولي السابق رصيده من الاهداف الى 6 ليحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الماليزي، ومناصفة مع البرازيلي ماتيوس ألفيش، مهاجم باهانغ.