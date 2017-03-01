هومنتمن يصدم الرياضي بمفاجأة مدوية جديدة.. ما هي؟!..

فجّر فريق هومنتمن مفاجأة من العيار الثقيل بتوقيعه مع لاعب فريق النادي الرياضي السابق ايليجا هولمان (208 سنتم- مواليد 1989) ليكون دعامة قوية للمتصدر بطولة لبنان في مركز الإرتكاز.

كما يفاوض هومنتمن أحد أهم صانعي الالعاب في المنطقة ليحل بدلاً من كيفين غالاوي، حيث يطمح اصحاب القمصان البرتقالية لانتزاع زعامة اللعبة من أبناء المنارة، والذين يهيمنون عليها منذ نحو عقد من الزمن، علماً ان هومنتمن بدأ الخطوة الاولى في هذا الإطار حين خطف النجم فادي الخطيب من صفوف بطل لبنان.

هذا وما زالت معركة الصدارة مفتوحة على كل الإحتمالات رغم انّ هومنتمن يتقدم بإنتصار يتيم عن بيبلوس الثاني، وإنتصارَين عن الرياضي الثالث.

وستكون المواجهات المقبلة بين هذه الاطراف اولها مواجهة الرياضي وبيبلوس يوم الجمعة في جبيل مقدمة لهذه المعركة الضروس.