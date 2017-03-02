أصداء رياضية.. حشور.. بصراحة..

أصداء رياضية..

{ يردد مسؤول اتحاد سابق، بأن توريطه بفضيحة اثيرت مؤخراً،ستدفعه لكشف الكثير من الحقائق، وسيدفع ثمنها من يروج للفضيحة..

{ بلغت تكاليف المرحلة الثانية من المشروع الخاص بقرية الرئيس ميشال سليمان الرياضية التي تفتتح الاثنين المقبل، نحو مليوني دولار..

{ انزعج لاعبو النجمة، لسوء ارضية ملعب صيدا، ولا سيما انها ستحتضن مبارياتهم الآسيوية، حيث عرقلت أداءهم أمس امام الصفاء..

حشور..

حيّا «حشور» جمهور النجمة عِلى مواكبته اللافتة لفريقه، والغير آبه بأيام العطل من سواها، حيث يثبت مجدداً بوفائه، بأنه فعلاً وليس قولاً، يشكل حالة غير اعتيادية، كما إضافة نوعية للرياضة اللبنانية..

بصراحة..

ينشغل الوسط الرياضي بما سُمِّي فضيحة اللاعب ماجوك وما قيل عن تورطه او المحيطين به بتزوير اخراج قيد وذلك لاستعماله باستحقاق متعلق بالمنتخب الوطني، ويحاول بعض مدعي الغيرة الصفراء، التشويش من خلال روايات مفبركة وتلاعب على الكلام على استضافة لبنان لكأس آسيا الصيف المقبل، علماً انهم كما مشغليهم يعلمون، بأن هذه الفضيحة لن تطال من يستهدفونهم، ولا كأس آسيا، بل ان ضحاياه، سيكونون من ستفتح ملفاتهم..

وسيم صبرا..