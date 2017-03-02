أوزيل يكشف أموراً خطيرة عن مورينيو!..

كشف اللاعب الدولي الألماني مسعود أوزيل نجم فريق أرسنال الإنكليزي الحالي، عن مشاجرة حدثت بينه وبين مدربه البرتغالي السابق في ريال مدريد جوزيه مورينيو، وذلك وفقاً اما أورده في كتاب سيرته الذاتية، وقال فيه إن مورينيو قام بوصفه «بالجبان» ذات مرة، خلال إحدى المباريات.

وتقوم صحيفة «بيلد» الألمانية بنشر أجزاء من كتاب السيرة الذاتية لمسعود أوزيل، والذي يقول فيه إن مورينيو تحدث معه ذات مرة وقال له بشكل غاضب «أتعتقد أن تمريرتين جميلتين أمر كافٍ، أتعتقد أنك لو لعبت بنسبة 50 بالمئة سيكون ذلك كافيًا؟».

ويضيف أوزيل في كتابه: «وقفنا أمام بعض كملاكمين في حلبة ينتظران الهجوم على بعضهما، كم كنت أكرهه في ذلك الوقت، لكني في الواقع أحب مورينيو».

وأوضح أوزيل أنه قام بخلع قميصه وألقاه باتجاه مورينيو الذي قال له: «هل سوف تستسلم الآن؟ أنت جبان».

ويكمل أوزيل في كتابه، كلام مورينيو الموجه له حيث يقول البرتغالي «ماذا تريد؟ هل تريد أن تكون تحت دش دافئ وجميل والشامبو على شعرك وأنت مستمتع وأنت وحيد؟ أم أنك تريد أن تثبت للجماهير واللاعبين أن هناك أشياء أنت قادر على القيام بها؟».

يذكر أن أوزيل لعب تحت قيادة البرتغالي مورينيو في فريق ريال مدريد لثلاث سنوات قبل أن يرحل الاثنان، فذهب أوزيل إلى آرسنال، بينما عاد مورينيو إلى تشيلسي.