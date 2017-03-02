إنريكي يطفىء وهج انتصار برشلونة الكبير وانتزاعه صدارة الليغا

أطفأ لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة، وهج الانتصار الكبير لفريقه على سبورتينغ خيخون (6-1) وانتزاعه الصدارة، وذلك بإعلانه رحيله عن تدريب الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الحالي بسبب رغبته في الحصول على راحة من العمل.

وأوضح إنريكي، والذي ينتهي عقده مع برشلونة نهاية الموسم الحالي، أن هذا القرار يأتي بسبب رغبته الكبيرة في الحصول على راحة، بعد أن عاش 3 مواسم من الضغوط الكبيرة الخاصة بالتنافس على كل البطولات التي دخلها الفريق الكتالوني.

وعلق جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي الكاتالوني، على قرار إنريكي، وأكد أن إدارة النادي سوف تجلب مدرب سوبر، على حد قوله.

وقال بارتوميو: «حاز إنريكي على عدة ألقاب، يجب أن نكون سعداء بالعمل معه، نقبل قراره ونتمنى أن يتم الانتهاء من الموسم الجاري بأفضل طريقة ممكنة».

وأضاف «في الموسم الحالي قال لفيرنانديز وسولير أنه لن يستمر بالفريق، واختار الْيَوْمَ (الأربعاء) من أجل أن يخبر اللاعبين بقراره، وهذا الصيف سنقوم بالتعاقد مع مدرب سوبر ليحل مكانه». وعن رد فعل اللاعبين أوضح: «عبر الجميع عن حزنه بهذا القرار، إنريكي أعطانا الكثير من النجاح والتي لن تنتهي قبل 30 يونيو/حزيران المقبل، اذ لا يزال بإمكانه الفوز بالألقاب والتتويج بالثلاثية».

وجاءت أهداف برشلونة عبر ليونيل ميسي (9)، وخوان رودريغيز (11 بالخطأ في مرمى فريقه)، ولويس سواريز (27)، وباكو آلكاسير (49)، ونيمار (66)، وإيفان راكيتيتش (87)، أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع كارلوس كاسترو غارسيا (21).

وتعادل ريال مدريد مع لأس بالماس (3-3) ليفقد الصدارة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة مع مباراة مؤجلة له بمواجهة سيلتا فيغو.

وسجل أهداف لاس بالماس كل من بلاسيريس (10) فييرا (56) من ركلة جزاء وبواتينغ (59) وكان ريال تقدم عبر ايسكو (8)، ثم قلص ريال الفارق بركلة جزاء ترجمها رونالدو (86) والذي خطف التعادل (90)، ويشار بان غاريث بيل طرد بالدقيقة 47.

وفِي ايطاليا، حقق لاتسيو فوزاً مستحقاً ومهماً بديربي العاصمة على ضيفه روما بهدفين دون مقابل في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة الكأس. تقدم لاتسيو عبر سافيتش (29) قبل أن يضيف تشيرو إيموبيلي الثاني (78).

اما في المانيا، تأهل بايرن ميونيخ نصف النهائي بطولة الكأس ألمانيا، بعد فوزه على ضيفه شالكه بثلاثية نظيفة. أحرز ثلاثية البافاري، روبرت ليفاندوفسكي (2 و16)، وتياغو ألكانتارا (29).