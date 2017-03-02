التجذيف عند شبيب..

قام وفد من الإتحاد اللبناني للتجذيف برئاسة الرئيس العميد المتقاعد حسان رستم ونائب الرئيس المهندسة راميلا براخيا والمحاسب نظير مروش ومدير العلاقات العامة الدكتور محمد خالد بزيارة إلى محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب في مكتبه في المحافظة وشكروه على دعمه لنشاطات الإتحاد.

كما أطلعه الوفد على نشاطات الإتحاد المنجزة لعام 2016 ونشاطات الإتحاد لعام 2017، وأبدى شبيب دعمه للإتحاد ولنشاطاته وخاصة لعناصر فوج إطفاء مدينة بيروت وفوج حرس مدينة بيروت المنضمين إلى الإتحاد، وقدم الوفد إلى شبيب درعاً تذكارية عربون تقدير وشكر على دعمه للإتحاد.

تزلج آسيا للناشئين..

تفتتح بطولة آسيا الـ26 للناشئين في التزلج على الثلج عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة خلال حفل سيقام في الباحة الخارجية لفندق المزار انتركونتننتال في كفردبيان.

والبطولة، التي ستقام في 4 و5 آذار الجاري على منحدرات المزار كفردبيان، مخصصة لمواليد( 1996-2000) للاناث والذكور .تشارك في البطولة 11 دولة آسيوية وهي النيبال، اوزباكستان، طاجاكستان، قرغيزستان، باكستان، الهند، كازاخستان، كوريا الجنوبية، ايران، منغوليا ولبنان، كما سيشارك متزلجون من فرنسا(من خارج القارة الآسيوية) في البطولة.

هذا وأنهى الاتحاد اللبناني للعبة كافة الترتيبات لانجاح البطولة مع الاشارة الى ان طلائع الوفود بدأت بالوصول الى لبنان، كما يشار الى ان النقاط المسجلة من قبل اللبنانيين ستحتسب ضمن بطولة لبنان لفئة الأولاد للعام الجاري.

تتابع البطولة المدرسية..

أحرز فريق ثانوية حارة حريك الرسمية (مواليد 99/2000)، كأس بطولة منطقة الضاحية الجنوبية بكرة القدم، في إطار دورة الالعاب الرياضية المدرسية التي تنظمها وحدة الأنشطة الرياضية والكشفية في وزارة التربية والتعليم العالي، إثر فوزه في المباراة النهائية على فريق ثانوية حسين مكتبي (3 2)، الشوط الاول (1 2)، على ملعب مجمع السيد عباس الموسوي طريق المطار. وفي الختام، تسلم قائد الفريق عباس علوية كأس المركز الأول من مندوب وحدة الانشطة الرياضية والكشفية في الضاحية الجنوبية، حسين عبد الرضا.

سجل للفائز عباس قصير (ركلة جزاء)، وعلي سويدان ومهدي مزهر، وللخاسر محمد صعب ومحمود فقيه.

{ مثل الفريق البطل: محمد زهر، عباس علوية، علي الهادي كساب، أحمد أيوب، محمد نادر، علي صبرا، محمد ناصر، علي سويدان، علي عيسى (جاد قاسم)، عباس قصير (محمد حمزي)، ومهدي مزنر.

وفي فئة 201/2000 توج فريق ثانوية حارة حريك الرسمية بطلا لمنطقة الضاحية الجنوبية بفوزه على فريق مدرسة المصطفى حارة حريك (2 صفر)، سجلهما مهدي الرباب.

{ مثل فريق البطل: عبد المنعم سبيتي، مهدي الرباب، محمد حمدان، حسين ترحيني (حسن نور الدين)، هادي مغنية، غالب كساب، هادي حسون، احمد سلوم، امير كنعان (خضر صالح)، علي رمال (محمد سعدون)، حسن نور الدين ونوح سالم.

بنك بيروت يتأهب..

يواصل فريق «بنك بيروت» استعداداته المكثفة لمباراة الـ«ماجيك فوتسال» التي ستقام عند الساعة الخامسة والنصف من مساء السبت 4 آذار الجاري في «البيال» بالعاصمة اللبنانية بيروت في حدث هو الأول من نوعه على صعيد لعبة الفوتسال برعاية «بنك بيروت» وتحت اشراف الاتحاد اللبناني لكرة القدم وبتنظيم من «سبور ايفازيون» و«بي برودكشن» .

وستجمع المباراة فريقاً مؤلفاً من ستة نجوم دوليين معروفين على مستوى عالٍ تألقوا في كرة القدم والفوتسال في العالم وفريق «بنك بيروت»، وفرض هذا الأخير نفسه في لعبة كرة الصالات على الرغم من حداثة عهده(تأسس في العام 2013) ونجح في تحقيق نتائج لافتة منها احراز لقب بطولة لبنان للدرجة الأولى مرتين عامي 2014 و2015 وكأس لبنان مرتين عامي 2015 و2016 وكأس السوبر عام 2014 ووصيف بطل لبنان في العام 2016 والمركز الخامس في بطولة آسيا في العام 2015.ويتدرب الفريق اللبناني يومياً تحت اشراف المدرب الصربي ديجان ديدوفيتش وبمواكبة من رئيس النادي حكمت البقاعي واعضاء اللجنة الادارية .ويضم الفريق:جان كوتاني(قائداً)، حسين حمداني وطارق طبوش وعلي طنيش واحمد خير الدين وعلي الحمصي ومصطفى سرحان ومحمد حمود وعلي ضاهر وياسر سلمان وكريم ابو زيد ومحمد زريق والصربي دراغان توميتش وستيف كوكزيان وفادي جريج ومهدي قبيسي والايراني الياس باراتي.وكما ذكرنا، يترأس النادي حكمت البقاعي وتضم اللجنة الادارية نائبي الرئيس هنري تابت ومحمد عبود والامين العام الاعلامي جاد دعيبس وامين الصندوق روجيه داغر والمحاسب فادي باسيل والمستشارين باسم ارازغلي وربيع ياغي ومدير الفريق جيلبير دياب الى جانب المعالج الفيزيائي جوزيف بو يونس.

ويطمع الفريق اللبناني، الذي تبدو اسهمه مرتفعة جداً لاستعادة لقب بطولة لبنان في الموسم الحالي، الى مواجهة فريق « النجوم» من الند الى الند امام جمهور لبناني متعطش لمشاهدة اللقاء الدولي الكبير ورؤية نجوم العالم ولبنان يتواجهون في سبيل تحقيق الفوز.