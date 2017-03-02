النجمة بمواكبة جمهوره يشدد الضغط على الصدارة بإسقاطه الصفاء..

واصل فريق النجمة تشديد الضغط على العهد المتصدر ووصيفه السلام الزغرتاوي، بعد فوزه الصعب ولكنه جاء ثميناً على نظيره الصفاء حامل اللقب بنتيجة 2-1 (الشوط الاول 1-1) في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة من الدوري اللبناني لكرة القدم.

وبدا النجمة متأثراً نسبياً، بتداعيات تعادله امام الانصار،

فبدت تحركاته ثقيلة بالشوط الاول، قبل ان يتحسن اداءه نسبياً بالنصف الثاني من اللقاء الذي تأثرت فنياته بأرضية الملعب غير المؤاتية للعب كرة القدم، وزاد الطين بلة هبوب التيارات الهوائية، التي كانت شريكاً بالتحكم بالكرة.

ومن ايجابيات اللقاء، حضور جمهور النجمة بكثافة لافتة بمباراة تقام منتصف الأسبوع، كما عنونتها القرارات التحكيمية الجريئة، حيث احتسب هادي سلامة 3 ركلات جزاء للنجمة، كما طرد لاعب الصفاء علي عيسى بعد نيله الانذار الثاني (د60)، علماً ان زميليه وليد اسماعيل ومهدي خليل أفلتا من قرارين مماثلين.

ورفع النجمة رصيده الى 35 نقطة في وصافة الترتيب فيما بقي رصيد الصفاء عند 27 نقطة في المركز السادس.

وافتتح السنغالي تالا نداي التسجيل للصفاء بالدقيقة 18 قبل ان يدرك النجمة التعادل من ركلة الجزاء الاولى التي ترجمها أكرم مغربي بنجاح في الدقيقة 38 انفرد بها بقمة ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفاً، قبل أن يهدر الثانية في الدقيقة 45+3، وفي الدقيقة 74 سجل السوري عبد الرزاق الحسين من الثالثة هدف الفوز للنجمة.

وساعد بقيادة المباراة: هشام قانصو وتيسير بدر الى الرابع حسام المقدم.

وتتجه الأنظار السبت الى اللقاء بين العهد المتصدر (37 نقطة) وملاحقه السلام زغرتا الثاني (33) على ملعب بحمدون البلدي، في مواجهة صعبة احدد الى نحو كبير ملامح اللقب في المراحل الثلاث الأخيرة.

ويضم الفريقان أسماء مميزة بمقدورها ان تجعل اللقاء قمة بكل ما للكلمة من معنى، حيث يعول مدرب العهد باسم مرمر على نجومه المحليين محمد حيدر وأحمد زريق ونور منصور ومحمد قدوح إلى لسنغالي ابنو با والتونسي يوسف المويهبي، إلا ان الفريق لا يقدم في المراحل الاخيرة المستوى المطلوب وهو ما أفقده خمس نقاط بالتعادل والتضامن صور 1-1 ثم الخسارة أمام النبي شيت 1-2 في الاسبوع الماضي.

في المقابل يستعيد مدرب السلام التونسي طارق جرايا خدمات نجمه ادمون شحادة أحد نجوم البطولة، ليعود مشكلاً أضلاع مثلث الهجوم الى جانب الموريتاني أمادو نياس والغاني مايكل هيلغبي وحسن القاضي، إلا انه سوف يفتقد المدافع البرازيلي ليوناردو دي أوليفيرا بداعي الإصابة، ولاعب الوسط عمر زين الدين الذي اتجه للاحتراف في الدوري الاندونيسي.

ويحل الانصار الرابع (29 نقطة) ضيفا على النبي شيت الخامس (28 نقطة) ملعب بلدة النبي شيت البقاعية.

وتقام الاحد 3 مباريات مرتبطة بمعركة الهبوط الى الدرجة الثانية، فيلعب شباب الساحل العاشر (19 نقطة) مع ضيفه الاجتماعي طرابلس متذيل الترتيب (8 نقاط) على ملعب العهد.

ويستضيف الراسينغ السابع (27 نقطة) والطامح لاحتلال مركز ضمن أندية النخبة الاخاء الاهلي عاليه التاسع (20 نقطة) على ملعب طرابلس البلدي.

ويحل طرابلس الحادي عشر (16 نقطة) والذي سيخوض المباراة بقيادة مدربه الجديد وارطان غازاريان ضيفاً على التضامن صور الثامن (24 نقطة).